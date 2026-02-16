Yeni Şafak
Aydın hava durumu: Aydın'a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Aydın hava durumu: Aydın’a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

15:3016/02/2026, Pazartesi
Aydın hava durumu
Aydın hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Aydın hava durumuna ilişkin tahmini raporunu açıkladı. Aydın’da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Peki Aydın'da okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "17.02.2026 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Aydın il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) bekleniyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir" denildi.

Aydın'da okullar tatil mi?

Meteoroloji’nin kuvvetli fırtına yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Aydın'da okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranırken, Aydın'da okullar tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.


#Aydın
#Aydın hava durumu
#Meteoroloji
