Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 16 il için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olacakken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları batıda 3 ila 5 derece düşecek. Rüzgarla birlikte toz taşınımı da etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Şubat tarihli hava durumu raporunda Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerini şiddetli fırtına ve yağışlara karşı uyardı. Rüzgar hızının 80 km/sa hıza ulaşması beklenirken, batı bölgelerinde sıcaklıklar 5 derece birden düşecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara Bölgesi: Yağış ve Toz Taşınımı
Bölge genelinde sağanak yağış beklenirken, rüzgar güneyden (Lodos) kuvvetli esecek.
İstanbul: 17°C – Aralıklı sağanak yağışlı.
Edirne: 13°C – Sağanak yağışlı.
Kırklareli: 14°C – Sağanak yağışlı.
Kocaeli: 20°C – Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlı.
Balıkesir: (Kıyı ilçeleri yerel kuvvetli yağışlı)
Ege Bölgesi: Sel ve Su Baskını Riski
Ege'de sağanak yağışların özellikle kıyı kesimlerinde şiddetli olması bekleniyor.
İzmir: 19°C – Gök gürültülü sağanak; yerel kuvvetli.
Aydın: 18°C – Yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
Muğla: 14°C – Batı ilçelerinde kuvvetli sağanak.
Afyonkarahisar: 15°C – Aralıklı sağanak yağışlı.
Akdeniz Bölgesi: Batıda Fırtına Etkili
Batı Akdeniz'de yağış ve kuvvetli rüzgar beklenirken, doğu kesimlerde hava daha yumuşak.
Antalya: 20°C – Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı.
Isparta: 13°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı.
Adana: 23°C – Parçalı bulutlu.
Hatay: 20°C – Parçalı bulutlu.
İç Anadolu Bölgesi: Gece Yağış Geliyor
Ankara başta olmak üzere bölgenin batısında fırtına (80 km/sa) ve toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Ankara: 19°C – Gece saatlerinde sağanak yağışlı.
Eskişehir: 18°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı.
Konya: 18°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
Sivas: 12°C – Parçalı bulutlu.
Karadeniz Bölgesi: Çığ Tehlikesi ve Rüzgar
Batı Karadeniz'de yağış, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kar erimesi ve çığ riski bulunuyor.
Zonguldak / Düzce: 19°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı.
Bolu: 17°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı.
Samsun / Amasya: 18°C - 22°C – Gece saatlerinde sağanak yağışlı.
Trabzon / Artvin: 21°C – Parçalı bulutlu.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Buzlanma ve Sis
Batıdaki fırtınanın aksine doğuda sis ve don olayı hakim.
Erzurum: 9°C – Buzlanma ve çığ riskine dikkat!
Van: 8°C – Puslu ve az bulutlu.
Diyarbakır / Şanlıurfa: 16°C - 17°C – Az bulutlu ve sisli.
Malatya: 14°C – Parçalı ve az bulutlu.