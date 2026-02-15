Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: Hükümsüz ve açık ihlal

Açıklamada, İsrail’in Filistin halkını zorla yerinden etmeyi ve yasa dışı ilhak sürecini hızlandırmayı amaçladığı vurgulanarak, bu girişimin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ve hiçbir şekilde geçerlilik taşımadığı belirtildi. “Hükümsüzdür” ifadesiyle kararın yok hükmünde olduğu net bir dille ortaya konuldu.