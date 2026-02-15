Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: Hükümsüz ve açık ihlal

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Batı Şeria’da egemenlik dayatmayı ve yerleşimleri genişletmeyi hedefleyen kararını “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak nitelendirerek en sert ifadelerle kınadı. Açıklamada, kararın hükümsüz olduğu vurgulanırken, Binyamin Netanyahu hükümetinin yayılmacı adımlarının iki devletli çözüm umutlarını zedelediği belirtildi. Türkiye, Filistin’in 1967 sınırları temelinde bağımsız ve egemen bir devlet olarak kurulmasına desteğini yineledi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’da egemenlik dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen son kararına sert tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu adımı “en güçlü biçimde kınadığını” duyurdu.
"Hiçbir şekilde geçerlilik taşımıyor"
Açıklamada, İsrail’in Filistin halkını zorla yerinden etmeyi ve yasa dışı ilhak sürecini hızlandırmayı amaçladığı vurgulanarak, bu girişimin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ve hiçbir şekilde geçerlilik taşımadığı belirtildi. “Hükümsüzdür” ifadesiyle kararın yok hükmünde olduğu net bir dille ortaya konuldu.
"İsrail'in egemenliği bulunmuyor"
Dışişleri, İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliğinin bulunmadığının altını çizerek, Benjamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’da yoğunlaştırdığı yayılmacı politikaların bölgedeki barış çabalarını baltaladığını ve iki devletli çözüm perspektifine ciddi zarar verdiğini kaydetti.
Türkiye'den 1967 sınırları vurgusuyla Filistin'e destek
Uluslararası topluma da açık çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail’in sahada fiili durum oluşturma girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiği ifade edildi.
Türkiye’nin, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik desteğini sürdüreceği vurgulandı.