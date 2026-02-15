Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Eskişehir TOKİ kurası canlı İZLE: TOKİ Eskişehir kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

Eskişehir TOKİ kurası canlı İZLE: TOKİ Eskişehir kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

17:1415/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Eskişehir kura çekimi 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Eskişehir merkez ile birlikte Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar’da toplam 6 bin 865 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. TOKİ kura çekilişi Youtube üzerinden canlı izlenecek.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir’de yapılacak 6 bin 55 konut için kura heyecanı devam ediyor. Eskişehir merkez ile ilçelerde başvuru yapan vatandaşlar, kura çekimiyle ilgili gelişmeleri yakından izlerken, gözler TOKİ tarafından açıklanacak Eskişehir kura sonuçları isim listesinde.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Eskişehir kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmakta.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİŞİNE KATILACAKLAR LİSTESİ

500 bin sosyal konut projesinde Eskişehir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.


TOKİ Eskişehir kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

#Eskişehir
#TOKİ Eskişehir kurası
#TOKİ Eskişehir kura çekimi sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eskişehir TOKİ kurası canlı İZLE: TOKİ Eskişehir kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı