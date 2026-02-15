Eskişehir TOKİ kurası canlı İZLE: TOKİ Eskişehir kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir’de yapılacak 6 bin 55 konut için kura heyecanı devam ediyor. Eskişehir merkez ile ilçelerde başvuru yapan vatandaşlar, kura çekimiyle ilgili gelişmeleri yakından izlerken, gözler TOKİ tarafından açıklanacak Eskişehir kura sonuçları isim listesinde.