Eskişehir TOKİ kurası canlı İZLE: TOKİ Eskişehir kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Eskişehir kura çekimi 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Eskişehir merkez ile birlikte Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar’da toplam 6 bin 865 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. TOKİ kura çekilişi Youtube üzerinden canlı izlenecek.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir’de yapılacak 6 bin 55 konut için kura heyecanı devam ediyor. Eskişehir merkez ile ilçelerde başvuru yapan vatandaşlar, kura çekimiyle ilgili gelişmeleri yakından izlerken, gözler TOKİ tarafından açıklanacak Eskişehir kura sonuçları isim listesinde.
TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Eskişehir kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmakta.
TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİŞİNE KATILACAKLAR LİSTESİ
500 bin sosyal konut projesinde Eskişehir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
