TOKİ Karaman kuraya katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı

TOKİ Karaman kuraya katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Karaman konut kurası, 16 Şubat'ta tarihinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleştirilecek. TOKİ Karaman kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Karaman kura çekilişine katılacakların listesi.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Karaman’da inşa edilecek 1550 konut için kura çekilişi heyecanı sürüyor. TOKİ Karaman sahipliği kurası çekilişi 16 Şubat Pazartesi günü saat 15.00’te Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Karaman TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlandı. İşte 500 bin konut Karaman kura çekilişine katılacaklar listesi.

TOKİ Karaman kuraya katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi için tıklayın

