Şubat ayı evde bakım maaşı ödeme tarihi, 2026 Ocak ayı zamlarının belli olmasıyla merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Her ayın belli tarihlerinde yatırılan evde bakım parasının sorgulama işlemi e devlet ve sms üzerinden gerçekleşiyor. 2026 Ocak zammı sonrası evde bakım yardımı desteği 13 bin 878 liraya yükseldi, sosyal ekonomik destek ödemesi 9 bin 723 liraya yükseldi. yükseldi. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı evde bakım aylığı yatan iller listesi

1 /6 Evde bakım maaşı zamlı tutarları 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla güncellendi. Memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte evde bakım maaşı alan hak sahipleri de yeni yılın ilk ayıyla birlikte artırılmış destek ödemelerine kavuşacak. İşte 2026 Şubat ayı zamlı evde bakım maaşı ödeme günleri.

2 /6 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?

İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını resmi kaynaklar üzerinden duyuruyor.





3 /6 SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.









4 /6 E DEVLET İLE SORGULAMA

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.



5 /6 2026 EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?

2026 yılında bu tutar 18 bin 716 lira. Aylık geliri bu tutarın altında olanlara bakım maaşı ödeniyor. 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise ödenecek tutar 13 bin 878 liraya, 6 aylık tutar da 83 bin 268 liraya yükseldi.



