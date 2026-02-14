Yeni Şafak
Altında tepki alımları ön planda! Bugün (14 Şubat 2026) gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

Altında tepki alımları ön planda! Bugün (14 Şubat 2026) gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

09:0114/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından günün ilk saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. Son dönemde yaşanan jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik belirsizlikler ve artan güvenli liman arayışı, yatırımcıların altına yönelmesini pekiştirdi. Gram altın 7.005 TL, ons altın 4.985 dolar seviyesinden güne başlarken, dün yaşanan yüzde 3’ü aşan sert düşüşün ardından piyasalarda tepki alımları öne çıktı. İşte 14 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentileriyle karışık bir seyir izleniyor. ABD'de enflasyonla mücadele süreci devam ederken, Fed'in faiz indirim patikasına yönelik belirsizlikler varlığını koruyor. 

Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?


14 Şubat 2026 Cumartesi günü Kapalı Çarşı üncel altın fiyatları şöyle...

GRAM ALTIN FİYATI


Alış: 7.075,01


Satış: 7.075,98

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI


Alış: 5.039,33

Satış: 5.044,76


ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış: 11.320,01


Satış: 11.569,22

CUMHURİYET ALTINI FİYATI


Alış: 45.280,04

Satış: 46.135,37


TAM ALTIN FİYATI


Alış: 47.647,00

Satış: 48.220,00


