TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2026! TOKİ BALIKESİR 500 bin kura sonuçları açıklandı mı? İşte Balıkesir asil ve yedek liste

BALIKESİR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Balıkesir kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Ayrıca asil ve yedek hak sahipleri isim listeleri de aynı gün erişime açılacak. Kura sonucu ev sahibi olmaya hak kazanan şanslı isimler, %10 peşinat ödeyerek hayallerindeki eve kavuşacak. Geri kalan borçlar ise 20 yıla varan (240 ay) vade seçenekleriyle ödenebilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

BALIKESİR TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI