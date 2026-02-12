Yeni Şafak
Fransa'daki Louvre Müzesi'nde bilet dolandırıcılığı: Şüpheliler arasında çalışanlar da var

22:3812/02/2026, Perşembe
AA
Louvre Müzesi
Fransa'da bir habere göre, müze yönetiminin yaptığı suç duyurusunun ardından eldeki bulgular organize ve geniş kapsamlı dolandırıcılık şebekesine işaret etti. Yapılan çalışmaların ardından aralarında müze çalışanı da bulunan 9 kişi "bilet dolandırıcılığı" şebekesine karıştıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

Fransa'da polis, Paris'teki Louvre Müzesi'nde ziyaretçileri dolandırdığı belirlenen geniş çaplı
"bilet dolandırıcılığı"
ağına yönelik operasyonda, 2'si müze çalışanı 9 kişiyi gözaltına aldı.

France 24'te yer alan habere göre, müze yönetimi, soruşturmanın polise yaptıkları suç duyurusu üzerine başlatıldığını, eldeki bulguların organize ve geniş kapsamlı dolandırıcılık şebekesine işaret ettiğini duyurdu.

Louvre'da çalışan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin
"bilet dolandırıcılığı"
şebekesine karıştıkları şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Le Parisien gazetesinde yer alan haberde de dolandırıcılık ağının, 2024 yazında faaliyete geçtiği ve özellikle Çinli ziyaretçilerin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.



