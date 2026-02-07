Konkordato ilan eden firmada bir milyarlık vurgun: 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık olayı'

“Müvekkilimizin toprağının zararı yaklaşık 16 milyondur. Bu süreçte sadece müvekkilin ve diğer mağdurların iyi niyeti suistimal edilmemiş, aynı zamanda mülkiyet hakkının ve ticari hayatı korumayı amaçlayan konkordato müessesesi de bu suçun kalkanı olarak kullanıldığını düşünmekteyiz. Şüpheliler, 3 milyar TL gibi yatırım vaadiyle, gerçeği yansıtmayan medya haberleriyle piyasaya suni itibar pompalanmış ve sahte güven ortamı oluşturulmuştur. Bu şekilde piyasadan milyonlarca liralık mal toplanmıştır. Şirketin mali durumunu gizlemek ve mal kaçırmak amacıyla konkordato süreci bir dolandırıcılık maskesi olarak kullandığını düşünmekteyiz''