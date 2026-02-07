Bakan Tunç'tan IBAN uyarısı: Hesap numaranızı kullandırmayın

"Bugün gençlere umutsuzluk pompalayanlar var. 'Bizden bir şey olmaz, biz başaramayız, biz dünyada lider ülke olamayız.' diyenler var hala. Karamsar tablo çizmek isteyen bir muhalefet anlayışı da var Türkiye'de maalesef ama öyle değil. Bizim medeniyetimize, tarihimize, köklerimize baktığımız zaman 600 yıl boyunca tıbbın kanununu okutan ve o eserin Avrupa'da okunmasını sağlayan, İbni Sina'dır. Bugün matematikte 'x' ve 'sıfır'ı icat eden Harezmi'dir. Bugün robotları, yapay zekayı konuşuyoruz. Bunun ilk adımlarını atan Cezeri'dir. Ali Kuşçular, matematikçiler, astronotlar, Piri Reis gibi haritacılar, Katip Çelebi gibi coğrafyacılar, Farabi gibi filozoflar, İbn Haldun gibi sosyologlar var. Son yüzyıla geldiğimiz zaman Nuri Killigiller, Nuri Demirağlar, Aziz Sancarlar var ve gelecekte de konuşulacak Bayraktarlar olacak.