TOKİ YALOVA HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI İSİM LİSTESİ: TOKİ Yalova kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı, belli mi?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde Yalova için kritik gün geldi. 1.805 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yalova merkez ile Altınova, Tavşanlı, Armutlu, Çiftlikköy ve Termal’i kapsayan projede binlerce başvuru sahibi sonuçları yakından takip ediyor. Gün boyunca hem canlı yayın ekranı hem de isim listesi sorgulama sayfası yoğun şekilde ziyaret edilecek. İşte Yalova TOKİ kura çekimine dair ayrıntılar…

2 /84 TOKİ YALOVA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Yalova TOKİ kura çekilişi bugün saat 11.00'de Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kura çekilişi YouTube üzerinden canlı olarak takip edilecek. TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, e-Devlet sistemine yüklendi.

3 /84 Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler. Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir. TOKİ YALOVA KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

