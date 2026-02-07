TOKİ kurası bugün var mı hangi ilde kura çekilecek? TOKİ 500 bin konut 7-8 Şubat kura takvimi 2026

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı tüm hızıyla sürüyor. İlk evine kavuşma umuduyla başvuru yapan milyonlarca vatandaş, şubat ayı kura takvimini yakından takip ediyor. 5-8 Şubat tarihleri arasında hangi illerde çekiliş yapılacağı merak edilirken, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek kuralar için geri sayıma geçti. Peki bu hafta hangi illerde kura var, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte il il 2026 TOKİ kura takvimi…
500 bin konutluk dev projede il il kura süreci devam ederken, şubat ayının ilk haftası için takvim yeniden gündeme geldi. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce aile, 5-8 Şubat tarihleri arasında yapılacak çekilişlere odaklandı. Büyükşehirlerdeki yoğun başvurular dikkat çekerken, kura sonuçlarının hangi gün açıklanacağı da araştırılıyor. İşte 2026 TOKİ kura takvimi ve sonuç sorgulama detayları…
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Düzce, Elazığ ve daha birçok ilde sosyal konutların hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
5-8 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ
Bu hafta noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi programı şöyle:
5 Şubat 2026 Perşembe günü Kahramanmaraş 8 bin 195, Afyonkarahisar'da 4 bin 370,
6 Şubat 2026 Cuma günü Osmaniye'de 2 bin 990,
7 Şubat 2026 Cumartesi günü Yalova'da bin 805, Kırıkkale'de bin 736 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.