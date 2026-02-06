TOKİ Edirne kura çekimi ne zaman? TOKİ Edirne sosyal konut isim listesi sorgulama ekranı ve ilçe ilçe konut dağılımı

TOKİ Edirne kura tarihi için geri sayım sürerken, binlerce başvuru sahibinin gözü şubat ayı kura takvimine çevrildi. 500 bin konut projesi kapsamında Edirne’de inşa edilecek 2 bin 530 konut için kura günü henüz netleşmedi. Peki TOKİ Edirne kurası hangi gün yapılacak, isim listesi ne zaman açıklanacak ve ilçe kontenjanları nasıl şekilleniyor? Tüm ayrıntılar merak ediliyor.

1 /6 Türkiye’nin sosyal konut ihtiyacını karşılamayı hedefleyen TOKİ projelerinde kura çekimleri il il sürüyor. Edirne’de hayata geçirilecek 2 bin 530 konut için başvurular tamamlanırken, hak sahiplerinin belirleneceği kura gününe ilişkin araştırmalar hız kazandı. TOKİ’nin yayımladığı son takvimde bazı iller için tarihler netleşse de Edirne henüz listeye girmedi.

2 /6 TOKİ Edirne kura tarihi belli oldu mu? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan 2-8 Şubat TOKİ kura programında Edirne yer almadı. Bu nedenle Edirne kura tarihi için resmi bir gün açıklanmış değil. Yetkililer, kura takviminin aşamalı olarak ilan edildiğini vurgularken, Edirne’ye ilişkin bilginin TOKİ’nin internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

3 /6

İsim listesi ve sonuçlar nereden öğrenilecek? Edirne’deki TOKİ başvurularına ilişkin kabul ve ret listeleri henüz yayımlanmadı. Kura çekiminin ardından hak kazananların isimleri TOKİ’nin resmi internet adresinden ve e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri, sonuç ekranı üzerinden durumlarını kontrol edebilecek. TOKİ Edirne sosyal konut kabul ve red listesi sorgulama ekranı

4 /6 İlçelere göre konut dağılımı TOKİ’nin Edirne genelinde planladığı 2 bin 530 konut, ilçe bazında farklı kontenjanlarla inşa edilecek. En yüksek pay Edirne Merkez’e ayrılırken, Keşan ve Uzunköprü de öne çıkan ilçeler arasında yer alıyor. Diğer ilçelerde ise nüfus ve ihtiyaç durumuna göre daha sınırlı sayıda konut yapılacak.

Edirne Merkez’de 1.000, Keşan’da 450, Uzunköprü’de 350, İpsala’da 200, Enez’de 100, Meriç’te 100, Süloğlu’nda 100, Havsa’da 90, Lalapaşa’da 80, Meriç Subaşı’da 60 konut inşa edilecek.



5 /6 Teslim ve ücret iade süreci Bakanlık açıklamasına göre TOKİ projelerinde ilk konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru sırasında yatırdığı ücretler ise kura sürecinin tamamlanmasının ardından, TOKİ ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla iade edilecek. Bu işlemlerin birkaç iş günü içinde sonuçlandırılması planlanıyor.