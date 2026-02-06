Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar? 6 Şubat maç fikstürü

Bugün hangi maçlar? 6 Şubat maç fikstürü

6/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Futbolseverleri bugün yine dopdolu bir maç programı bekliyor. Suudi Arabistan Pro Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ederken, Avrupa’da da kritik karşılaşmalar sahne alacak. İngiltere’de Premier League kapsamında Leeds United ile Nottingham Forest kozlarını paylaşacak. Almanya’da ise Bundesliga’da Union Berlin – Eintracht Frankfurt mücadelesi dikkat çekerken, 2. Bundesliga’da Preussen Münster ile Bochum karşı karşıya gelecek. 6 Şubat Cuma günü futbol tutkunlarını tempolu ve sonucu merakla beklenen maçlar bekliyor.

6 Şubat 2026 Cuma günü futbolseverleri Avrupa’nın önde gelen liglerinde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. İtalya Serie A’da Verona ile Pisa kozlarını paylaşırken, Fransa Ligue 1’de Metz ile Lille kritik bir mücadeleye çıkacak. Bunun yanı sıra İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A’da da gün boyunca birçok maç futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Avrupa futbolunun nabzının atacağı bu yoğun günde, liglerdeki rekabet ve zirve yarışı daha da kızışacak. İşte 6 Şubat Cuma maç fikstürü.

Bugün hangi maçlar oynanacak kimin maçı var? 6 Şubat Cuma maç fikstürü

20:30 Greuther Fürth - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

20:30 Preussen Münster - Bochum Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2

20:30 Al Nassr - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor

22:30 Union Berlin - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:45 Verona - Pisa İtalya Serie A S Sport Plus

22:45 Metz - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

23:00 Leeds United - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

23:00 Celta Vigo - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus

