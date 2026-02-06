Bugün hangi maçlar oynanacak kimin maçı var? 6 Şubat Cuma maç fikstürü

6 Şubat 2026 Cuma günü futbolseverleri Avrupa’nın önde gelen liglerinde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. İtalya Serie A’da Verona ile Pisa kozlarını paylaşırken, Fransa Ligue 1’de Metz ile Lille kritik bir mücadeleye çıkacak. Bunun yanı sıra İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A’da da gün boyunca birçok maç futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Avrupa futbolunun nabzının atacağı bu yoğun günde, liglerdeki rekabet ve zirve yarışı daha da kızışacak. İşte 6 Şubat Cuma maç fikstürü.