6 Şubat 2026 Cuma günü futbolseverleri Avrupa’nın önde gelen liglerinde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. İtalya Serie A’da Verona ile Pisa kozlarını paylaşırken, Fransa Ligue 1’de Metz ile Lille kritik bir mücadeleye çıkacak. Bunun yanı sıra İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A’da da gün boyunca birçok maç futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Avrupa futbolunun nabzının atacağı bu yoğun günde, liglerdeki rekabet ve zirve yarışı daha da kızışacak. İşte 6 Şubat Cuma maç fikstürü.
Bugün hangi maçlar oynanacak kimin maçı var? 6 Şubat Cuma maç fikstürü
20:30 Greuther Fürth - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3
20:30 Preussen Münster - Bochum Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2
20:30 Al Nassr - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor
22:30 Union Berlin - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga S Sport Plus
22:45 Verona - Pisa İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Metz - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
23:00 Leeds United - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
23:00 Celta Vigo - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus