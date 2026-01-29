Türkiye genelinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 2026 yılı alım süreci merakla bekleniyor. Bekçi alımları hem şehir güvenliğinin sağlanmasında hem de istihdam açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor. Adaylar, başvuru kriterleri ve süreçle ilgili resmi açıklamaları beklerken, hazırlıklarını şimdiden planlamaya çalışıyor. Peki, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) bu yıl bekçi alımı var mı? Bekçi alım tarihleri ne, şartlar neler? 026 Bekçi alımı ne zaman, başvuru tarihi duyuruldu mu? İşte detaylar.
2026 bekçi alımı, başvuru şartları ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda merak uyandırmaya devam ediyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yapmak isteyenler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurularını yakından takip ediyor.
BEKÇİ ALIMI VAR MI?
EGM ve PA tarafından şu an güncel bir bekçi alımı ilanı bulunmuyor. Fakat Devlet Su İşleri bekçi alınacağı duyurdu. Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor.
2026 YILINDA BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından 2026 yılına ilişkin henüz resmi bir alım duyurusu yayımlanmadı. PA tarafından yapılan son açıklamalarda da yeni bir ilan paylaşılmadığı belirtildi. Yeni gelişme yaşandığında haber güncellenecek.
ADAYLAR İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR
Resmî duyurular gelmese de adaylar, önceki alım şartlarına bakarak genel çerçeveyi öğrenebiliyor. Daha önceki PA duyurularında yer alan kriterler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, en az 167 cm boy şartı, beden kitle indeksinin 18–27 arasında olması, başvuru yapılan ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak, askerlik hizmetini tamamlamış olmak, 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak, yüz kızartıcı suçlardan hükümlü olmamak, kamu haklarından mahrum olmamak, silah taşımaya engel bir durumun bulunmaması ve sağlık yönetmeliğine uygun olmak gibi şartlar bulunuyordu. Ayrıca aday ve eşinin genel ahlaka aykırı yerlerde çalışmamış olması, uyuşturucu veya alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi görmemiş olması, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olması, terör örgütleri ile bağlantılı faaliyetlerde bulunmamış olması, siyasi parti üyeliğinin olmaması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu olması da şartlar arasındaydı. Bu şartların 2026 yılı için güncellenip güncellenmeyeceği, yeni duyuru yayımlandığında netleşecek.
BAŞVURULARI TAKİP ETMEK İÇİN
Bekçi alımlarının 2026 yılı takvimi için kesin bir tarih bulunmuyor. Geçmiş yıllarda alımlar genellikle yılın ilk yarısında duyurulduğu için adayların PA duyurularını, EGM açıklamalarını ve resmi sosyal medya hesaplarını yakından takip etmesi öneriliyor.