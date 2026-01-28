500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, TOKİ’nin duyurduğu takvim doğrultusunda sürüyor. Niğde konut kurası ise 29 Ocak’ta Niğde Belediyesi Konferans Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Kura çekilişine katılacak adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanların isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte 500 bin konut Niğde kura çekilişine katılacaklar listesi.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda 2 bin 604 sosyal konutun inşa edileceği Niğde konut kurası, 29 Ocak tarihinde Niğde Belediyesi Konferans Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek. TOKİ Niğde kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Niğde merkez, Aktaş, Çiftlik, Çamardı, Bor, Altunhisar TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi.