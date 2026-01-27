EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak 2026?

17,7 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi düzenlemesinde sona gelindi. Buna göre Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiye tutarı yüzde 25 artırılarak 5 bin liraya çıkarılacak. Emeklilere her yıl iki kez ödenen bayram ikramiyelerinde beklenen rakam netleşti. AK Parti Grup Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütülen teknik görüşmeler mutabakatla sonuçlandı. Geçen yıl 4 bin lira olarak uygulanan ödemelerin, yeni dönemde yüzde 25 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.