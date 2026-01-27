Kuveyt Türk, müşterilerinin ATM işlemlerine daha geniş bir ağ üzerinden erişebilmesi için yeni bir anlaşmaya imza attı.

Kuveyt Türk hangi banka ile ortak ATM?

Bu kapsamda banka, Yapı Kredi ile sürdürdüğü ortak ATM kullanımını 2026'da da devam ettirirken, buna ek olarak Akbank ile de yeni bir işbirliği gerçekleştirdi. Yeni dönemde Kuveyt Türk müşterileri, Yapı Kredi ve Akbank ATM'lerinden para çekme ve para yatırma işlemlerini herhangi bir komisyon ücreti ödemeden yapabilecek.