Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. İsrail-ABD ve İran arasındaki savaşın devam etmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması nedeniyle altında kayıplar devam ediyor. İşte 15 Mart 2026 gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları.
Altın fiyatları, dolar endeksindeki güçlenmenin etkisiyle bu hafta geriledi. İran-ABD-İsrail arasında süren gerilimde İran’ın Hürmüz Boğazı’nı gemi geçişine kapatması petrol fiyatlarını yükseltti. Enerji maliyetlerindeki artışın ABD’de enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği ve bu nedenle Fed’in faiz indirimine gitmeyebileceği yönündeki beklentiler ise altın üzerinde baskı oluşturdu. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları üst üste ikinci haftayı da kayıpla kapatırken yatırımcılar 15 Mart 2026 itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 7.134,90 TL
Gram altın satış fiyatı 7.136,03 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 11.755,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 11.880,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 23.509,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 23.752,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 46.874,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 47.316,00 TL
Ata altın ne kadar?
Ata altın alış fiyatı 47.733,73 TL
Ata altın satış fiyatı 48.962,08 TL
Altın yükselir mi, düşer mi? Uzmandan altın yorumu
Ekonomist Soner Kuru, altının mevcut seviyelerini ve 2026 yılı beklentilerini anlattı. Geçen yıl altının 3 bin 300 dolar seviyelerinden 5 bin doların üzerine fırladığını hatırlatan Kuru, şu anki tabloyu bir kriz değil, 'teknik bir dinlenme süreci' olarak tanımladı. Kuru'ya göre, altın şu an yeni bir yükseliş trendi için güç topluyor.
Altın fiyatlarında 4 bin 800 ile 5 bin 300 dolar aralığının normalleşme bölgesi olduğunu ifade eden Soner Kuru, yükseliş trendinin masada kalmaya devam ettiğini vurguladı. 2026 yılının ikinci yarısı için iyimserliğini koruyan ünlü ekonomist, jeopolitik riskler bitse bile altın fiyatlarında 4 bin 600 doların aşağısını görmenin artık çok zayıf ihtimal olduğunu kaydetti. Dolar kurundaki hareketliliği de değerlendiren Kuru, küresel çapta bir dolar talebi olmasına rağmen içerideki tablonun farklı olduğunu ifade etti.