Altın fiyatlarında 4 bin 800 ile 5 bin 300 dolar aralığının normalleşme bölgesi olduğunu ifade eden Soner Kuru, yükseliş trendinin masada kalmaya devam ettiğini vurguladı. 2026 yılının ikinci yarısı için iyimserliğini koruyan ünlü ekonomist, jeopolitik riskler bitse bile altın fiyatlarında 4 bin 600 doların aşağısını görmenin artık çok zayıf ihtimal olduğunu kaydetti. Dolar kurundaki hareketliliği de değerlendiren Kuru, küresel çapta bir dolar talebi olmasına rağmen içerideki tablonun farklı olduğunu ifade etti.