İslam’ın ilk yıllarından Osmanlı’ya istihbarat

Tarih boyunca devletler iç ve dış tehditleri zamanında fark edebilmelerine ve buna göre tedbir alabilmelerine bağlı olarak varlıklarını devam ettirmiştir. Son günlerde şahit olduğumuz İran ile ABD-İsrail arasındaki savaş, Hamaney’e yönelik suikast ve İran içerisindeki casusluk tartışmaları, istihbaratın devletler için ne denli hayati bir araç olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Peki, İslam tarihinin ilk dönemlerinden Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanan süreçte istihbarat nasıl örgütlenmişti? Bu yazıda istihbaratın tarihsel serüvenine ve klasik dönemde kurulan istihbarat ağlarının nasıl işlediğine örneklerle birlikte bakacağız.

İslam’ın ilk yıllarında istihbarat

İslam’ın doğuşuyla birlikte, tebliğ faaliyetlerinin yanı sıra müşriklerden gelecek tehditlere karşı Müslümanların güvenliğini sağlamak amacıyla haber alma da büyük bir dikkatle uygulanmıştı. Bu dönemde Daru’l-Erkam ibadet edilen ve Müslümanların bir araya geldiği bir mekân olmasının yanında müşriklerin faaliyetlerinin değerlendirildiği bir tür haberleşme merkezi olarak da kullanılıyordu. Medinelilerle yapılan Akabe Biatleri sırasında da aynı hassasiyet gözetilmiş, Mekkeli casusların dikkatini çekmemek için toplantılar gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilmiş ve bütün süreç büyük bir gizlilik içinde yürütülmüştü.

Hicret sırasında Hz. Muhammed (sav) ile Hz. Ebubekir’in Sevr Mağarası’nda saklandıkları günlerde adeta küçük ama etkili bir istihbarat ağı kurulmuştu. Gündüzleri Mekke’de halkın arasına karışan Abdullah b. Ebû Bekir, Daru’n-Nedve’de konuşulanları ve şehirde dolaşan haberleri dikkatle topluyor, gece olduğunda ise bu bilgileri mağaraya ulaştırıyordu. Hz. Peygamber (sav), askeri seferlerinde de hedefi çoğu zaman gizli tutmayı bilinçli bir strateji olarak uygulamıştı. Bir sefere çıkacağı zaman farklı bir yöne gidiyormuş izlenimi vererek düşmanın haber alma kanallarını yanıltır, böylece karşı tarafın hazırlık yapmasını zorlaştırırdı.

Akıncılar ve “dil alma”

İslam’ın ilk yıllarında atılan bu temeller, Osmanlı’nın klasik çağında çok daha geniş ve örgütlü bir yapıya dönüştü. Beylikten büyük bir imparatorluğa uzanan süreçte Osmanlılar, geniş coğrafyaları kontrol edebilmek için etkili bir haber alma ağı kurmuşlardı. Bu sistem içinde görevi sadece haber iletmekten ibaret olan “haberci” ile düşman hatlarına sızarak bilgi toplayan gözcüler ve casuslar arasında belirgin bir görev ayrımı bulunuyordu.

Özellikle Balkanlar’daki ilerleyiş sırasında sınır boylarında keşif yapan akıncılar, Osmanlı istihbaratının en önemli unsurlarından biriydi. Bunun yanında bölgenin coğrafyasını ve dillerini iyi bilen yerel Hristiyan unsurlardan oluşan Martolos ve Voynuk teşkilatları da önemli rol oynuyordu. Düşmanın askeri hazırlıklarını ve niyetini öğrenmenin en etkili yollarından biri ise esirlerin canlı ele geçirilerek sorgulanması yani “dil alma” yöntemiydi. Nitekim Bosna’nın fethi sırasında Turhanoğlu Ömer Bey’in keşif birlikleri ele geçirdikleri esirlerden Bosna kralının Sokol Kalesi’ne sığındığını öğrenmiş ve bu bilgi kralın yakalanmasına giden sürecin önünü açmıştı.

“Eğer sakalımın bir teli sırrımı bilseydi onu koparır atardım”

Fatih Sultan Mehmet dönemi, Osmanlı’da bilgi güvenliği ve istihbarat faaliyetlerinin o zamana değin en gelişmiş haline ulaştığı dönemdi. Sır saklama konusundaki titizliğiyle tanınan Fatih’in “Eğer sakalımın bir teli sırrımı bilseydi onu koparır atardım” dediği rivayet edilir. Padişah bu anlayışın bir sonucu olarak büyük seferlerin hedefini çoğu zaman en yakın komutanlarından bile gizli tutardı.

İstanbul’un fethi öncesine dair Evliya Çelebi’nin aktardığı dikkat çekici bir casusluk hikâyesi de bu istihbarat ağının nasıl işlediğini göstermektedir. Rivayete göre Fatih’in, Rumeli Hisarı’nın yapılacağı bölgede keşiş kılığına girmiş bir Müslüman casusu vardır. Bu kişi, padişaha gönderdiği gizli bir mektupta şehrin erzak yollarını kesmenin en etkili yolunun Anadolu Hisarı’nın tam karşısına bir kale inşa etmek olduğunu bildirir. Bu öneri doğrultusunda inşa edilen Rumeli Hisarı ise bilindiği gibi kısa sürede Boğaz’ı kontrol altına alarak fethin stratejik adımlarından biri haline gelir.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Osmanlı istihbarat ağları daha da genişlemiş, Avrupa’nın içlerine ve Safevî sarayının en mahrem çevrelerine kadar uzanmıştı. Bunun çarpıcı bir örneği ise İran üzerine düzenlenen sefer sırasında yaşandı. Şah Tahmasb’a karşı isyan ederek Osmanlılara sığınan hanedan mensubu Elkas Mirza, bu süreçte hem rehber hem de önemli bir bilgi kaynağı olarak kullanıldı. Elkas Mirza, Osmanlılara Şah’ın büyük hazinelerinin İsfahan ve Keşan gibi şehirlerde sınırlı sayıda muhafızla korunduğunu bildirdi. Ayrıca yalnızca saray çevresinin bildiği gizli yolları göstererek Osmanlı birliklerinin bu bölgelere ulaşmasına yardımcı oldu ve böylece Safevi topraklarında yürütülen harekâtta stratejik bir rol oynadı.

Köprülüler devrinden ilginç bir casusluk hikâyesi

Osmanlı istihbarat tarihinin en dikkat çekici istihbarat örneklerinden biri Köprülüzâde Fazıl Ahmed Paşa’nın sadareti sırasında gerçekleşen 1663 Avusturya Seferi esnasında Uyvar Kuşatması’nda yaşanmıştı. Kuşatma sırasında kalenin hâkimi Forgaç, Osmanlı ordusunun durumunu öğrenmek amacıyla reaya arasına bir casus sızdırır. Fakat bu girişim Macarca bilen dikkatli bir Osmanlı topçusu tarafından kısa sürede fark edilir ve casus ele geçirilir. Yapılan sorgulamada Forgaç’ın, Osmanlı ordusu köprü inşasını tamamlamadan önce ani bir gece baskını planladığı ortaya çıkar. Bu bilgi, yakalanan bir başka esirden “dil alınan” istihbaratla da teyit edilir.

Elde edilen bu kritik veriyi askeri bir fırsata dönüştüren Osmanlı idaresi, Müslümanlığı kabul etmiş iki Hristiyan'ı çifte ajan olarak Uyvar kalesine gönderir. Bu ajanlar ise Forgaç’ı planladığı baskını bir an önce gerçekleştirmesi yönünde kışkırtarak harekete geçirir. Kendi planının açığa çıktığından habersiz olan Forgaç, Osmanlı casuslarının yönlendirmesine kapılarak saldırı emri verir ve köprübaşında tedbirini almış bulunan Osmanlı ordusunun kurduğu pusuya düşerek ağır kayıplarla kaleye çekilmek zorunda kalır.

Suçüstü yakalanan patrik

İç güvenlik bağlamındaki dikkat çekici örneklerinden biri ise Köprülü Mehmed Paşa’nın sadareti sırasında Rum Patriği III. Partenios’un gizli isyan teşebbüsünün ortaya çıkarılmasıdır. Merkezî otoriteyi sarsabilecek her türlü hareketi yakından takip eden sadrazamın kurduğu güçlü casusluk ağı, İstanbul’daki Rum Patriği’nin Erdel voyvodasına gönderdiği ve Hristiyanlığın yeniden hâkim olacağı vurgusuyla Osmanlı’ya karşı kışkırtıcı ifadeler içeren gizli bir mektubu ele geçirir.

Elde edilen bu belgeyle birlikte casuslar, bazı Rumların yeniçeri ve Müslüman kılığına girerek asker arasına sızmayı ve başkentte geniş çaplı bir isyan başlatmayı planladıkları bilgisini de merkeze ulaştırır. Bu istihbaratın doğrulanması üzerine Osmanlı idaresi hızlı bir adım atarak 24 Mart 1657 tarihinde Patrikhane’ye ani bir baskın düzenlenmiştir. Baskın sırasında isyan tertibatında kullanılmak üzere gizlice hazırlanmış çok sayıda yeniçeri kıyafeti ve silah ele geçirilir. Suçüstü yakalanarak sadrazamın huzuruna çıkarılan Patrik, ele geçirilen mektup ve kıyafetler hakkında ikna edici bir açıklama yapamayınca Parmakkapı’da idam edilmiştir.

Amaç aynı kalırken zamanla araçlar değişmişti

İslam’ın ilk yıllarından Osmanlı’nın son yıllarına kadar uzanan bu uzun süreçte istihbarat faaliyetlerinin temel amacı her zaman devletin bekasını korumak olmuştur. Yöntemler ve araçlar zamanla değişse de bilgi toplama ve düşmanı önceden tanıma ihtiyacı değişmemiştir. Bu uzun dönemde asıl değişen unsur ise bilginin aktarım hızı ve kullanılan haber alma teknikleri olmuştur. Osmanlı klasik çağında bu görev hızlı atlarla yol alan ulaklar tarafından yürütülürken, Osmanlı son döneminde ise iletişim artık şifreli telgraflarla saniyeler içinde sağlanabilen bir jurnal ağına dönüşmüştür.

Aynı şekilde klasik dönemde savaş meydanlarında ele geçirilen esirlerden “dil alma” yoluyla elde edilen taktiksel bilgiler, Tanzimat sonrasında yerini çoğu zaman yabancı elçiliklerdeki yazışmaları takip ederek ya da gizli belgeleri kopyalayarak elde edilen stratejik diplomatik bilgilere bırakmıştır.

Uyvar'da bulunan Nograd Kalesi (17. yy).

Beka aracı istihbarat

İstihbarat, İslam devlet geleneğinde hiçbir zaman şüpheli ya da gayrimeşru bir faaliyet olarak görülmemiştir. Aksine devletin varlığını idame ettirebilmesi için olmazsa olmaz bir devlet sanatı kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (sav) döneminde temelleri atılan bu anlayış sonraki yüzyıllarda giderek gelişmiştir. Osmanlı döneminde ise bu gelenek daha geniş bir coğrafyaya yayılırken sınır boylarında görev yapan akıncılar, yerel unsurlardan oluşan martoloslar ve çeşitli casus ağları devletin haber alma sisteminin önemli parçaları hâline gelmiştir.