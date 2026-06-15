TOKİ 64 ilde 20 bin konut açık satış kampanyası başvuru şartları nedir? TOKİ kurasız konutları kimler alacak, açık satışa kimler başvuracak?

TOKİ’nin kurasız konut satışlarında süreç başladı. Kampanya kapsamında satışa sunulacak 2+1 ve 3+1 konutlar arasından vatandaşlar diledikleri büyüklükteki evi tercih edebilecek. 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak satışlar, 17 Temmuz’a kadar devam edecek. Başvuru bedeli alınmayacak konutlar, Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla doğrudan satış yöntemiyle vatandaşlara sunulacak. Peki TOKİ kurasız konutları kimler alacak, açık satışa kimler başvuracak? sorusunun yanıtı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 64 ilde hayata geçirilen dev konut hamlesinde beklenen gün geldi ve 20 bin konutun kurasız açık satış başvuruları bugün itibarıyla resmen başladı. Konutlar başvuru önceliği esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. İşte TOKİ 64 ilde 20 bin konut açık satış kampanyası başvuru şartları nedir?
TOKİ 64 ilde 20 bin konut açık satış kampanyası başvuru şartları nedir?
Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek.
Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip, peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?
15 Haziran ve 17 Temmuz arasında satış yapılacak. Halk Bankası ve Ziraat Bankası konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve TOKİ web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacak.
TOKİ 20 bin kurasız açık konut satışı kampanyasından kimler faydalanabilecek?
18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?
Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli olmayacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ikametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?
İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyasında gelir koşulu var mı?
Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışında evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?
3 alternatif sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilebilecek.
Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkanı kadar sunulacak.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası konut teslimleri ne zaman yapılacak?
Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi büyüklükte konutlar olacak?
2+1 ve 3+1 satışa sunulacak. İstenilen konut tipi seçilebilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi il ve ilçede kaç konut satışa çıkarılacak?
Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti. Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı olan il ve ilçeler için tıklayın
Daha önce TOKİ'den ev alanlar başvuru yapabilir mi?
Maalesef. Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.
Tapuyu aldıktan sonra satabilir miyim?
Evet satılabilir.
Devir yasağı var mı?
Evet, kampanya kapsamında borç bitene kadar devir ve satış yasağı bulunuyor. Sözleşme imzalayan hak sahipleri, borçlarını tamamen kapatıp mülkiyet tapusunu alana kadar evi başka birine devredemez veya satamaz.
Konutlar ilk gelen daire esasına göre mi satılıyor?
Satış işlemleri başvuru önceliğine göre yapılacak.
Oğlum için almak istiyoruz fakat çalışmıyor. Bordro isteniyor mu?
Açık satışlarda gelir koşulu aranmıyor.