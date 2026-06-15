Belçika - Mısır maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Belçika Mısır Dünya Kupası maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11’ler

Belçika - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2026 Dünya Kupası G Grubu’nun ilk haftasında oynanacak Belçika - Mısır karşılaşması, 15 Haziran Pazartesi günü saat 22.00’de başlayacak; Lumen Field’daki mücadele TRT 1 ve tabii üzerinden canlı ve şifresiz izlenebilecek. Maçın yayın bilgileri, hakemi ve açıklanan ilk 11’leri haberimizde.

1 /6 Belçika - Mısır maçı, 2026 Dünya Kupası G Grubu’nun ilk haftasında 15 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşma, TRT 1 ve tabii üzerinden canlı ve şifresiz yayınlanacak.

2 /6 Belçika - Mısır maçı ne zaman?

Belçika - Mısır maçı, Dünya Kupası G Grubu’nun ilk haftasında 15 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Lumen Field’da gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.00 olarak açıklandı.

Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen iki takımın mücadelesini Ramon Abatti yönetecek.

3 /6 Belçika - Mısır maçı hangi kanalda?

Belçika ile Mısır arasındaki Dünya Kupası karşılaşması, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak. Mücadele, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı izlenebilecek.

Maça ilişkin yayın bilgileri şöyle:

Maç: Belçika - Mısır Tarih: 15 Haziran Pazartesi Saat: 22.00 Stat: Lumen Field Hakem: Ramon Abatti Yayın: TRT 1 ve tabii

4 /6 Belçika - Mısır maçının ilk 11’leri

Belçika ilk 11’i

Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, Onana, Tielemans, Doku, De Bruyne, Trossard, De Ketelaere.

Mısır ilk 11’i

Shobeir, Ibrahim, Hany, Fatouh, Ashour, Zico, Fathy, Lashin, Attia, Salah, Marmoush.

Belçika ile Mısır, G Grubu’ndaki ilk maçlarından galibiyetle ayrılarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

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