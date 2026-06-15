TOKİ kurasız açık satış başvurusu farklı ilden yapılabilir mi? İkametgâh şartı var mı? TOKİ başvuru şartları

TOKİ kurasız açık satış konut başvuru şartları neler?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, satış sürecini, Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları "başvuru önceliği" esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek.







