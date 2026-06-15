TOKİ kurasız açık satış başvurusu farklı ilden yapılabilir mi? İkametgâh şartı var mı? TOKİ başvuru şartları

TOKİ, Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kura şartı aranmayan kapsamlı bir açık satış kampanyası başlattı. 15 Haziran-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvuruların alınacağı proje kapsamında, 5’i deprem bölgesinde olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konut, başvuru bedeli alınmadan ve kurasız olarak satışa sunulacak. TOKİ’nin başlattığı 20 bin konutluk kurasız açık satış kampanyasında ikâmetgah şartı bulunmamaktadır. Bu sayede vatandaşlar, diledikleri ve projenin yer aldığı herhangi bir ildeki konut için özgürce başvuru yapabilmektedir. İşte 20 bin konut açık satış TOKİ başvuru şartları.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), 64 ilde 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası bugün, 15 Haziran itibarıyla başlıyor. Vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan kampanya kapsamında üç farklı ödeme modeli sunulurken, peşin ödeme yapacak alıcılara yüzde 25 indirim imkânı sağlanacak.
TOKİ kurasız açık satış başvurusu farklı ilden yapılabilir mi? İkametgâh şartı var mı?
İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.
TOKİ kurasız açık satış konut başvuru şartları neler?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, satış sürecini, Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları "başvuru önceliği" esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek.
Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip, peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.
TOKİ kurasız satılan konutlar kaç metre kare olacak?
2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar diledikleri büyüklükteki konutu tercih edebilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı fiyatlar kaç liradan başlayacak?
Evler vatandaşlara 3 farklı ödeme seçeneğiyle sunulacak. Buna göre, ilk seçenekte konut seçimini yapan alıcılar peşin alımlarda yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.
İkinci seçenekte yüzde 50 peşinat ödenmesinin ardından kalan tutar için 72 ay vade uygulanacak, ayrıca yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak.
Üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı 12 ay sonra yani 30 Haziran 2027'ye kadar ödenecek. Kalan bedel için de 60 ay vade imkanı sunulacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.