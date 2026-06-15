Emniyet Genel Müdürlüğü atama ve yer değiştirme sonuçları açıklanıyor! EGM polis tayin sonuçları sorgulama 2026

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) atama ve yer değiştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Türk Polis Teşkilatı'nda heyecanla beklenen yaz dönemi genel atama maratonunda sona gelindi. EGM bünyesinde görev yapan binlerce amir ve polis memurunun doğu, batı (şark) ve il içi tayin süreçlerini kapsayan yer değiştirme planlaması bugün tamamlanacak. Peki, 2026 EGM atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? EGM polis tayin sonuçları sorgulama 2026
EGM ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde amir ve polis memuru rütbesindeki 19 bin 96 personelin yer değiştirme işlemleri bugün saat 18.00 itibarıyla açıklanacak.
FİDAN'DAN ATAMA AÇIKLAMASI
Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
“Emniyet Genel Müdürlüğümüzde başkomiser ve altındaki rütbelerde görev yapan, 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında atamaya tabi olan 1528 amir ve 17 bin 568 polis memuru rütbesindeki toplam 19 bin 96 personelimizin yer değiştirme işlemleri, bugün saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Atamaya tabi olan tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyor, teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
EGM Personel Daire Başkanlığı, ataması yapılan personellerin sistemde kayıtlı olan cep telefonu numaralarına "Atama işleminiz gerçekleşmiştir" ibareli bilgilendirme SMS'lerini de saat 18.00'den itibaren kademeli olarak göndermeye başlayacaktır.
EGM ATAMA KONTENJANLARI 2026
EGM’nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, atama ve yer değiştirme işlemlerinin kapsamına dair şu bilgiler aktarıldı:
Atamaya Tabi Amir Sayısı: 1.528 (Başkomiser ve alt rütbeler)
Atamaya Tabi Polis Memuru Sayısı: 17.568
Toplam Değişim Gören Personel: 19.096