İspanya Yeşil Burun Adaları maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek. Turnuvanın en büyük favorilerinden olan İspanya ikinci kez Dünya Kupası'nı evine götürmek için sahneye çıkarken, turnuvada ilk kez boy gösterecek olan Yeşil Burun Adaları ise güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya devam ediyor. İlk 11'lerin belli olduğu İspanya Yeşil Burun Adaları mücadelesi TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte heyecan dolu mücadelenin yayın bilgileri ile maçtan notlar...

1 /8 İspanya Yeşil Burun Adaları maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu’nun ilk haftasında 15 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Atlanta Stadı’ndaki karşılaşmanın yayın kanalı ve iki takımın ilk 11’leri belli oldu.

2 /8 İspanya-Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman?

İspanya Yeşil Burun Adaları maçı, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü TSİ 19.00’da Atlanta Stadı’nda başlayacak. H Grubu’nun ilk karşılaşması, TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Turnuvanın son Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası’ndaki ikinci şampiyonluğuna ulaşmak için ilk sınavını verecek. Teknik direktör Pedro Leitao Brito yönetimindeki Yeşil Burun Adaları ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda mücadele edecek.

Karşılaşmaya ilişkin temel bilgiler şöyle:

Maç: İspanya-Yeşil Burun Adaları Tarih: 15 Haziran 2026 Pazartesi Saat: 19.00 Stat: Atlanta Stadı Yayın: TRT 1 ve tabii

3 /8 İspanya-Yeşil Burun Adaları maçının ilk 11’leri

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11’ler açıklandı.

İspanya: Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodrigo, Fabian, Pedri, Ferran, Gavi, Oyarzabal.

Yeşil Burun Adaları: Dias, Moreira, Lopes, Borges, Cabral, Duarte, Pina, Mendes, Jamiro, Cabral, Livramento.

4 /8 İspanya 16 yıl sonra yeniden şampiyonluk hedefliyor

Dünya Kupası’nda bugüne kadar 16 kez mücadele eden İspanya, son 13 turnuvanın tamamında yer aldı. İspanya Milli Takımı, organizasyon tarihindeki tek şampiyonluğunu Güney Afrika’da düzenlenen 2010 Dünya Kupası’nda kazandı.

İspanya, 16 yıllık aranın ardından yeniden kupaya ulaşmayı hedefliyor. Takımın yeni jenerasyonunda Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Gavi ve Martin Zubimendi gibi oyuncular öne çıkıyor.

Adale sakatlığı yaşayan ve ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Lamine Yamal, açıklanan ilk 11’de yer almadı. Genç oyuncunun karşılaşmada sonradan süre alması bekleniyor.

5 /8 İspanya kadrosunda 92 yıl sonra bir ilk

İspanya’nın Dünya Kupası’ndaki 92 yıllık tarihinde ilk kez Real Madrid’den hiçbir oyuncu milli takım kadrosuna seçilmedi. Benzer bir durum, İspanya’nın EURO 2020 kadrosunda da yaşanmıştı.

6 /8 Yeşil Burun Adaları ilk kez Dünya Kupası’nda

Yeşil Burun Adaları, 2026 FIFA Dünya Kupası ile tarihinde ilk kez organizasyonda sahne alacak. “Mavi Köpekbalıkları” olarak anılan takım, savunma organizasyonu ve disiplinli oyun yapısıyla öne çıkıyor.

Trabzonspor forması giyen savunma oyuncusu Wagner Pina, Başakşehir oyuncusu Nuno da Costa ve Iğdır FK’de görev yapan Ryan Mendes, Yeşil Burun Adaları’nın turnuva kadrosunda bulunuyor.

7 /8 H Grubu’ndaki diğer maç

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvada İspanya ile Yeşil Burun Adaları’nın yanı sıra Suudi Arabistan ve Uruguay da H Grubu’nda yer alıyor.

Grubun diğer karşılaşmasında Suudi Arabistan ile Uruguay, 16 Haziran 2026 Salı günü TSİ 01.00’de Miami Stadı’nda karşılaşacak.

