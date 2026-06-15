Emeklilere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV'siz) muafiyeti araçlar hangileri, ÖTV'siz araç ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

Emeklilere ÖTV’siz araç alınmasına yönelik düzenleme iddiaları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Özellikle artan araç fiyatları nedeniyle emeklilerin yakından takip ettiği teklifin yasalaşıp yasalaşmadığı, kimleri kapsadığı ve ne zaman yürürlüğe girebileceği merak ediliyor. Peki, Emekliye ÖTV'siz araç Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte son durum.
Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesi gündemde! Son dönemde kamuoyunda sıkça konuşulan emeklilere yönelik ÖTV muafiyetli araç satışıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli, düzenlemenin hayata geçip geçmeyeceği, hangi araçları kapsayacağı ve başvuru şartlarının neler olacağına ilişkin soruların yanıtını araştırıyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ VERİLECEK Mİ?
Bazı haber sitelerinde, Emeklilere yönelik ÖTV'siz otomobil yasasının Meclis'ten geçtiği ve yürürlüğe girdiği iddia edildi. Teklif, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlandı ve Şubat sonu - Mart başı itibarıyla TBMM Başkanlığı'na iletildi
Ancak teklif henüz genel kurulda kabul edilmedi, Resmi Gazete'de yayımlanmadı ve yürürlüğe girmedi.
Eğer kabul edilirse, uygulama büyük olasılıkla sınırlı kalacak ve sadece belirtilen Bağ-Kur emeklilerine fayda sağlayacak.
Eğer teklif yasalaşırsa, detaylı başvuru şartları Maliye Bakanlığı veya ilgili kurumlarca açıklanacak.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDAN KİMLER YARARLANACAK?
İddiaların aksine, bu düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Teklif metnine göre yalnızca şu gruplar hedefleniyor
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf/sanatkâr statüsünde olanlar
5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.
Yani SSK (4/1-a) emeklileri (işçi emeklileri) ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) genel olarak kapsam dışı kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi/tarım Bağ-Kur emeklileri de (ÇKS'ye en az 10 yıl kayıtlı, yoksulluk sınırı altında maaş alanlar) ayrıca vurgulanmış olsa da, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılabilecek.
Bir defaya mahsus (sadece bir kez) hak tanınıyor.
Alınan araç binek otomobil olacak (ticari araçlar hariç).
Suistimal önleme maddesi: ÖTV'siz alınan araç, iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca satılamayacak, devredilemeyecek veya herhangi bir tasarrufta bulunulamayacak. Erken satış durumunda, ödenmeyen ÖTV + gecikme faizi geri alınacak.
Bazı kaynaklarda, hurda/tehlike durumlarında (deprem, sel, kaza sonucu araç kullanılamaz hale gelirse) tekrar hak doğabileceği belirtiliyor.
ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI İÇERİĞİ
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanacak.
TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesi daha kabul edildi, düzenlemeye yeni bir madde ihdas edildi.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanacak.
Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeksizin araç satın alabiliyor. Daha düşük oranlarda ise araçta özel tertibat şartı aranıyor. Muafiyet kapsamında satın alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor. Yeni düzenlemeyle ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan yüzde 40 ve üzeri engeli olan kişiler de ÖTV muafiyetiyle araç alabilecek.
EMEKLİLER ÖTV'SİZ HANGİ ARAÇLARI ALABİLECEK?
Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi yürürlüğe girmediği için şu anda kesin bir marka-model listesi bulunmuyor. Emekliye ÖTV’siz araç yasası yürürlüğe girdiğinde aşağıdaki araç modellerinden faydalanması bekleniyor. 2026 otomobil piyasasında uygun fiyatlı ve düşük motor hacimli modellerin ÖTV muafiyetli araç listesinde yer alabileceği değerlendiriliyor. Öne çıkan bazı modeller şunlar:
-En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F,
-Fiat Egea Sedan ve Egea Cross,
-Renault Clio, Megane Sedan ve Duster,
-Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR,
-Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.