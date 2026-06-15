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İzmir TOKİ kurasız konut satışı olan yerler: TOKİ İzmir'de açık satışı yapılan konutlar hangi ilçede var?

İzmir TOKİ kurasız konut satışı olan yerler: TOKİ İzmir'de açık satışı yapılan konutlar hangi ilçede var?

10:5515/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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TOKİ'nin 64 ildeki 20 bin konut için açık satış kampanyası bugün başladı. 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı belli oldu. Projede kapsamında İzmir’de konut satışı yapılacak. İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak. Peki TOKİ kurasız konut satışı İzmir’de hangi ilçede var? İşte İşte İzmir TOKİ projesi fiyat listesi ve ödeme planı

TOKİ’nin 64 ilde başlattığı açık satış kampanyasında İzmir’deki projeler ve konut sayıları belli oldu. TOKİ'nin satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor. Peki TOKİ açık satış kampanyası İzmir’de hangi ilçelerde konut var? İşte İzmir TOKİ projesi fiyat listesi ve ödeme planı.

İzmir TOKİ kurasız konut satışı listesi ilçe ilçe için tıklayın

Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin lira, Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin lira, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.

Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

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