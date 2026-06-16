TOKİ kurasız 20 bin konut kampanyasında başvurular 15 Haziran itibariyle başladı. Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları başvuru önceliği esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Orta ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen açık satış kampanyasını diğerlerinden ayıran en büyük avantaj ise gelir ve ikametgâh (il) şartının tamamen kaldırılmış olmasıdır. İşte TOKİ açık satış kampanyası satış şartları ve başvuru ve ödeme planına ilişkin tüm merak edilenler.

1 /12 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde başlattığı 20 bin konutluk dev açık satış kampanyası, geleneksel TOKİ projelerinden farklı olarak sunduğu büyük esneklikler ve sadeleştirilmiş başvuru şartlarıyla dikkat çekiyor. "Başvuru önceliği" esasına göre kurasız ve doğrudan satış yapılan bu kampanyadan yararlanabilmek için adayların öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

2 /12 TOKİ 20 bin kurasız konut satışı için başvurular ne zaman yapılacak? TOKİ'nin 64 ildeki 20 bin konut için açık satış kampanyası başladı. TOKİ kurasız konut satışı için başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

3 /12 TOKİ 20 bin kurasız açık konut satışı kampanyasından kimler faydalanabilecek? 18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

4 /12 TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı? Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli olmayacak. TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ikametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu? İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek. TOKİ kurasız açık satış konut kampanyasında gelir koşulu var mı? Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.

5 /12

6 /12 TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor. Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak.

7 /12 Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

8 /12 Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin lira, Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin lira, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.



9 /12 Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti. Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak. TOKİ 20 bin kurasız konut satışı olan il ve ilçeler için tıklayın

10 /12

11 /12