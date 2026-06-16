19 Haziran Cuma günü okullar tatil mi? 19 Haziran Cuma ders var mı, yok mu? YKS öncesi son açıklamalar

19 HAZİRAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi akademik takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı planlandığı şekilde sürdürülecek. Bu kapsamda 19 Haziran 2026 Cuma günü okullarda eğitim devam edecek olup herhangi bir tatil uygulanmayacak.