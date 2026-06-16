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19 Haziran Cuma günü okullar tatil mi? 19 Haziran Cuma ders var mı, yok mu? YKS öncesi son açıklamalar

19 Haziran Cuma günü okullar tatil mi? 19 Haziran Cuma ders var mı, yok mu? YKS öncesi son açıklamalar

11:4716/06/2026, Salı
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Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yaz tatili var. 2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, sosyal medyada yayılan "okullar erken kapanacak" iddiaları kafa karışıklığına neden oldu. Gözler, eğitim takvimine ilişkin son sözü söyleyecek olan Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.

Karne günü yaklaşırken öğrenciler bir yandan tatil planları yaparken bir yandan da okulların kapanış tarihini araştırıyor. Son günlerde gündeme gelen erken tatil iddiaları sonrası "19 Haziran'da okullar tatil mi?" sorusu en çok araştırılan başlıklar arasına girdi.

19 HAZİRAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi akademik takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı planlandığı şekilde sürdürülecek. Bu kapsamda 19 Haziran 2026 Cuma günü okullarda eğitim devam edecek olup herhangi bir tatil uygulanmayacak.

YAZ TATİLİ ERKEN Mİ BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaz tatilinin öne çekildiğine dair herhangi bir resmi duyuru yapılmadı. Mevcut akademik takvime göre öğrenciler 2025-2026 eğitim öğretim yılını 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlayacak.



MEB 2026 ADAKEMİK TAKVİM İLE KARNE GÜNÜ TARİHİ

19 Haziran 2026 tarihinde eğitim öğretim faaliyetleri devam ederken, 26 Haziran 2026 Cuma günü karneler dağıtılacak ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erecek. Buna göre yaz tatili de 26 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.

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