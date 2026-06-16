Beyaz ette fahiş fiyata ceza yağdı: İstanbul'daki marketlere 10,1 milyon lira yaptırım

"Yapılan değerlendirmeler neticesinde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekte olup, İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin temin edilmesi amacıyla, üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarında olağan dışı fiyat hareketlerini yakından takip etmeye ve gerekli idari tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"