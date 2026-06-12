Bakan Gürlek duyurdu: 13 beyaz et şirketine kayyum atandı

Beyaz et sektöründe rekabeti ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdikleri ve haksız kazanç sağladığı iddia edilen şirketlere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, 13 şirkete denetim kayyumu atanırken, 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden son operasyona ilişkin bilgileri paylaştı.
Vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunmasının en hassas konuların başında geldiğini dile getiren Gürlek, bu kapsamda Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maline Bakanlıkları ile eş güdümlü hareket ettiklerini söyledi.
13 şirkete 'denetim' kayyumu
Gürlek bu kapsamda sabah saatlerinde 8 ilde operasyon düzenlendiğini, 13 şirkete kayyum atandığını ve 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi: