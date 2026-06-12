Bakan Gürlek duyurdu: 13 beyaz et şirketine kayyum atandı

Vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunmasının en hassas konuların başında geldiğini dile getiren Gürlek, bu kapsamda Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maline Bakanlıkları ile eş güdümlü hareket ettiklerini söyledi.