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Bakan Gürlek duyurdu: 13 beyaz et şirketine kayyum atandı

Bakan Gürlek duyurdu: 13 beyaz et şirketine kayyum atandı

09:0612/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
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Haksız fiyat artışı iddiaları sonrası 32 şüpheli gözaltına alındı.
Haksız fiyat artışı iddiaları sonrası 32 şüpheli gözaltına alındı.

Beyaz et sektöründe rekabeti ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdikleri ve haksız kazanç sağladığı iddia edilen şirketlere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, 13 şirkete denetim kayyumu atanırken, 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden son operasyona ilişkin bilgileri paylaştı.

Vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunmasının en hassas konuların başında geldiğini dile getiren Gürlek, bu kapsamda Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maline Bakanlıkları ile eş güdümlü hareket ettiklerini söyledi.

13 şirkete 'denetim' kayyumu

Gürlek bu kapsamda sabah saatlerinde 8 ilde operasyon düzenlendiğini, 13 şirkete kayyum atandığını ve 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi:

"Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir.
Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştır.
Yürütülen soruşturma kapsamında; serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır"


#Adalet Bakanlığı
#Beyaz et sektörü
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