72 ay taksitle ödeme imkanı tanınacak! Vergi, MTV ve trafik cezalarına yapılandırma fırsatı

72 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Tebliğe göre borçların ödeme süresi, mükellefin mali durumu ve borcun niteliğine göre değişecek.

Likidite oranı düşük olan işletmeler için taksit süresi 72 aya kadar çıkabilecek.

Faal mükellefiyet kaydı bulunan işletmelerde:

Likidite oranı 0,50 ve üzerindeyse 36 taksit,

0,30 ile 0,50 arasındaysa 48 taksit,

0,30 ve altındaysa 72 taksit uygulanacak.

Bu kapsam dışında kalan borçlular ise borçlarını 48 eşit taksitte ödeyebilecek.

KDV borçlarına özel sınırlama

Katma Değer Vergisi (KDV) ve Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kaynaklı borçlar için daha kısa bir ödeme planı uygulanacak.

Bu alacaklar ile bunlara bağlı cezalar ve gecikme zamları en fazla 12 eşit taksitte ödenebilecek.

Belediyeler ve iştiraklerine 72 ay

İl özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ile bunların çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketlerin tüm borçları için 72 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek. Faiz oranı yüzde 29 olarak uygulanacak.