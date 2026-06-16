İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavı 06 - 07 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleşti. Her ders için 20 sorunun sorulup 30 dakika sürenin verildiği AUZEF final sınavı sonuçları erişime açıldı. Merakla bekleniyordu. AUZEF harf notları da belli oldu. Peki harf notları ne anlama gelir?

1 /4 2025-2026 eğitim-öğretim yılı AUZEF bahar yarıyılı bitirme sınavı (final) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntülenebilmekte. Sınav sonuçlarına itirazınızı 14 Haziran Pazar günü saat 23:59'a kadar auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapıldı. Öğrenciler tarafından merakla beklenen AUZEF harf notları açıklandı açıklandı.

2 /4 AUZEF harf notları açıklandı mı? AUZEF harf notları açıklandı. Peki harf notları ne anlama geliyor? AA, BA, BB, CB, CC Dersi başarmış sayılırsın. DC, DD Dersi koşullu olarak başarmış sayılırsın. Mezuniyet için AGNO ≥ 2.00 olmalıdır. FF → Dersten başarısız sayılırsın.

3 /4 AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi) Ne Zaman? 04-05 Temmuz 2026 2026 tarihlerinde yapılacaktır. Bütünleme sınavlarına ilişkin merkez seçimleri henüz başlamamıştır.