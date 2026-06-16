Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AUZEF harf notları açıklandı mı?

AUZEF harf notları açıklandı mı?

14:1316/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavı 06 - 07 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleşti. Her ders için 20 sorunun sorulup 30 dakika sürenin verildiği AUZEF final sınavı sonuçları erişime açıldı. Merakla bekleniyordu. AUZEF harf notları da belli oldu. Peki harf notları ne anlama gelir?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı AUZEF bahar yarıyılı bitirme sınavı (final) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntülenebilmekte. Sınav sonuçlarına itirazınızı 14 Haziran Pazar günü saat 23:59'a kadar auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapıldı. Öğrenciler tarafından merakla beklenen AUZEF harf notları açıklandı açıklandı.

AUZEF harf notları açıklandı mı?

AUZEF harf notları açıklandı. Peki harf notları ne anlama geliyor?

AA, BA, BB, CB, CC

Dersi başarmış sayılırsın.

DC, DD

Dersi koşullu olarak başarmış sayılırsın.

Mezuniyet için AGNO ≥ 2.00 olmalıdır.

FF → Dersten başarısız sayılırsın.

AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi) Ne Zaman?

04-05 Temmuz 2026 2026 tarihlerinde yapılacaktır.

Bütünleme sınavlarına ilişkin merkez seçimleri henüz başlamamıştır.

AUZEF Mezuniyet Koşulları Neler?

“FF” harf notlu dersin bulunmaması

AGNO’nun 2.00 ve üzeri olması

Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamının alınmış olması

Mezuniyet Süreci Hakkında

Mezuniyet işlemleri genellikle 15–20 gün içinde sisteme yansır.

Diploma belgelerinin sisteme yüklenmesi, son güncellemeler nedeniyle biraz daha uzun sürebilmektedir.

#AUZEF
#AUZEF harf notları
#İstanbul Üniversitesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir'de hangi ilçelerde kurasız konut satışı yapılacak? TOKİ açık satış İzmir'de nerede var, ödeme planı nasıl?