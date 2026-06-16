ÖSYM KPSS başvuru ne zaman başlıyor? Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS sınav takvimi





2026 KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

2026 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları için başvurular 1 – 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri ise 22 – 23 Temmuz olarak belirlendi. Büyük gün olan sınav, 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Alan Bilgisi oturumları ise 12 – 13 Eylül tarihlerinde yapılacak olup sonuçların 7 Ekim'de açıklanması planlanıyor.



