Ağır hasarlı (pert) araç satışı yasaklanıyor mu, trafikten çekilecek mi? Bu tarihe dikkat

Tazminat için trafikten çekme belgesi gerekecek





Eksper raporuyla ağır hasarlı, diğer adıyla pert olduğu belirlenen bir araç için sigorta şirketinin tazminat ödeyebilmesi, yeni bir belge şartına bağlanacak.





Araç sahibinin, üzerinde “trafikten çekilmiştir” kaşesi bulunan tescil belgesini sigorta şirketine ibraz etmesi gerekecek. Bu şart yerine getirilmeden ağır hasarlı araç için tazminat ödemesi yapılamayacak.





Düzenlemenin ağır hasarlı araçlara ilişkin başlıca hükümleri şöyle:



