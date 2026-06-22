Ağır hasarlı (pert) araç satışı yasaklanıyor mu, trafikten çekilecek mi? Bu tarihe dikkat

Ağır hasarlı araç satışı 1 Temmuz 2026’dan sonra yasaklanacak mı, pert araçlar trafikten çekilecek mi? SEDDK’nin yeni düzenlemesiyle ağır hasarlı araçların alım satımı devam edecek ancak sigorta tazminatı alınabilmesi için aracın “trafikten çekilmiştir” kaşeli tescil belgesinin sunulması zorunlu olacak. Yeni dönemde değer kaybı başvurusu, eksper ataması, orijinal parça kullanımı ve kaza yerini terk eden sürücülere yönelik tazminat hükümlerinde de önemli değişiklikler uygulanacak.
Ağır hasarlı araç satışı, 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemeyle yasaklanmayacak. Ancak sigorta şirketinden tazminat alınabilmesi için ağır hasarlı aracın trafikten çekildiğini gösteren tescil belgesinin sunulması gerekecek.
Ağır hasarlı araç satışı yasaklanacak mı?
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan yeni düzenleme, 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek. Düzenlemenin ardından gündeme gelen “ağır hasarlı araç satışı tamamen yasaklanacak” iddiası ise gerçeği yansıtmıyor.
Ağır hasarlı araçların alım ve satımı mevcut mevzuat kapsamında devam edecek. Yeni uygulama, satış işlemlerinden ziyade sigorta tazminatının ödenmesi için aranan şartları değiştirecek.
Tazminat için trafikten çekme belgesi gerekecek
Eksper raporuyla ağır hasarlı, diğer adıyla pert olduğu belirlenen bir araç için sigorta şirketinin tazminat ödeyebilmesi, yeni bir belge şartına bağlanacak.
Araç sahibinin, üzerinde “trafikten çekilmiştir” kaşesi bulunan tescil belgesini sigorta şirketine ibraz etmesi gerekecek. Bu şart yerine getirilmeden ağır hasarlı araç için tazminat ödemesi yapılamayacak.
Düzenlemenin ağır hasarlı araçlara ilişkin başlıca hükümleri şöyle:
- Ağır hasarlı araçların alım ve satımı tamamen yasaklanmayacak.
- Sigorta tazminatı için aracın trafikten çekildiğini gösteren tescil belgesi istenecek.
- Hasar başvurusu yapan kişi, ayrıca bir işlem yapmadan değer kaybı başvurusunda da bulunmuş sayılacak.
- Eksperler, hazırladıkları hasar raporlarında aracın değer kaybını da belirtecek.
- 40 bin TL’nin üzerindeki hasarlarda eksper ataması Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden sıralı ve zorunlu olarak yapılacak.
Onarımda orijinal parçaya öncelik verilecek
Onarılması mümkün olmayan parçaların değiştirilmesinde öncelik orijinal parçaya verilecek. Orijinal parçanın bulunamaması veya araç sahibinin onay vermesi durumunda eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir parçalar tercih edilebilecek.
Bu uygulamayla hasar onarım sürecinde kullanılacak parçaların niteliğinin daha açık biçimde belirlenmesi amaçlanıyor.
Kaza yerini terk eden sürücüye tazminat rücu edilebilecek
Yeni düzenleme, kaza yerinin terk edilmesine ilişkin tazminat hükümlerini de kapsıyor. Can güvenliği veya tıbbi müdahale gibi zorunlu nedenler dışında kaza yerinden ayrılan sürücüler için ödenen tazminat, sigorta şirketi tarafından sürücüden geri talep edilebilecek.
Düzenleme 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek
SEDDK tarafından hazırlanan “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar” 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.
Düzenleme kapsamında ağır hasarlı araç satışı yasaklanmayacak. Buna karşılık ağır hasarlı araçlar için sigorta tazminatı alınabilmesi, aracın trafikten çekildiğinin belgelendirilmesine bağlı olacak.