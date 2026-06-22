Yine daha önce 250 bin lira olan teminatsız tecil limitini 10 milyon liraya çıkardık. Halihazırda tecil ve taksitlendirme kapsamında bulunan işverenlerimize de yeni imkanlar getiriyoruz. Mevcut tecilli borçların daha uzun vadelerle yeniden yapılandırılabilmesine olanak tanıyoruz. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda uygulanan yıllık tecil faiz oranını yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüyoruz.