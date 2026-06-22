Vergi borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemede dikkat çeken detaylar netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik yeni düzenlemelerle tecil süresinin 72 aya çıkarıldığını bildirdi. 31 Ağustos'a kadar yapılacak başvurularda yıllık tecil faiz oranı ise yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü. SGK prim borçları için yeni düzenlemede detaylar neler?
Kamuya borcu bulunan milyonlarca vatandaş ve işletmeyi ilgilendiren yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni uygulamayla birlikte vergi borçları, SGK primleri ve çeşitli kamu alacakları uzun vadeli ödeme planına dahil edildi. Düzenleme kapsamında gerçek ve tüzel kişiler, belirlenen şartları sağlamaları halinde borçlarını taksitler halinde ödeme imkanından yararlanabilecek.
SGK borcu olan işverenler için tecil süresi ve teminatsız tecil limiti ne kadar oldu?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu bulunan işverenler için tecil süresinin 72 aya çıkarıldığını, teminatsız tecil limitinin 10 milyon liraya yükseltildiğini ve 31 Ağustos'a kadar yapılacak başvurularda yıllık tecil faiz oranının yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldüğünü söyledi.
SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik düzenlemeler hakkında konuşan Işıkhan, şu bilgileri verdi: "Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan vadesi geçmiş borçların ödenebilmesine yönelik önemli kolaylıklar sağlıyoruz. İşverenlerimizin taleplerini dikkate alarak, daha önce 36 ay olan tecil süresini tam iki katına çıkardık ve 72 aya kadar uzattık.
Yine daha önce 250 bin lira olan teminatsız tecil limitini 10 milyon liraya çıkardık. Halihazırda tecil ve taksitlendirme kapsamında bulunan işverenlerimize de yeni imkanlar getiriyoruz. Mevcut tecilli borçların daha uzun vadelerle yeniden yapılandırılabilmesine olanak tanıyoruz. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda uygulanan yıllık tecil faiz oranını yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüyoruz.
Böylece işletmelerimizin finansman maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyoruz. Bunun yanında, mevcut tecilli borçların da yüzde 29 faiz oranı üzerinden yeniden düzenlenebilmesinin önünü açıyoruz. Böylece daha önce yapılandırılmış borçlara sahip işverenlerimiz de bu avantajlardan yararlanabilecek."