TRT 1'de Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Turnuvada bu akşam dikkat çeken maçlardan biri Arjantin-Avusturya arasında oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da TRT 1 ve dijital yayın platformu Tabii üzerinden şifresiz canlı olarak izleyeici ile buluşacak. Gece yarısında ise Fransa ile iran kozlarını paylaşacak. İşte dev maçların tüm detayları, güncel TRT 1 canlı yayın izleme ve frekans bilgileri.

1 /6 22 Haziran Dünya Kupası maç programında Arjantin-Avusturya karşılaşması öne çıkıyor. Saat 20.00’de başlayacak mücadele TRT 1 ve tabii üzerinden şifresiz canlı yayımlanacak.

2 /6 22 Haziran Dünya Kupası maç programı

22 Haziran Dünya Kupası maç programı kapsamında gün boyunca üç karşılaşma oynanıyor. ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda futbolseverlerin yakından takip ettiği Arjantin-Avusturya mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

Günün ilk karşılaşmalarında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları saat 01.00’de, Yeni Zelanda ile Mısır ise saat 04.00’te karşı karşıya geldi. Akşam programında Arjantin ile Avusturya sahaya çıkacak.

22 Haziran Pazartesi günü oynanan ve oynanacak karşılaşmalar şöyle:

01.00: Uruguay-Yeşil Burun Adaları

04.00: Yeni Zelanda-Mısır

20.00: Arjantin-Avusturya — TRT 1

3 /6 Arjantin-Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin-Avusturya maçı 22 Haziran Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından ve TRT’nin dijital yayın platformu tabii üzerinden şifresiz canlı izlenebilecek.

FIFA Dünya Kupası grup aşamasında oynanacak mücadele, günün en fazla takip edilmesi beklenen karşılaşmaları arasında yer alıyor.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI TRT 1 TABİİ CANLI İZLE

4 /6 23 Haziran gece yarısı maçları

Dünya Kupası maç programı, 23 Haziran Salı gününün ilk saatlerinde oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek. Fransa-Irak ve Ürdün-Cezayir maçları TRT 1’den, Norveç-Senegal karşılaşması ise TRT Spor’dan yayımlanacak.

Gece yarısından sonraki maç programı şöyle:

00.00: Fransa-Irak — TRT 1 03.00: Norveç-Senegal — TRT Spor 06.00: Ürdün-Cezayir — TRT 1

5 /6 TRT 1 ve tabii canlı yayın nasıl izlenir?

TRT 1’de yayımlanan Dünya Kupası karşılaşmaları televizyon yayınının yanı sıra tabii platformundaki TRT 1 canlı yayın ekranından da takip edilebiliyor.

Arjantin-Avusturya maçı saat 20.00’de, Fransa-Irak karşılaşması ise 23 Haziran Salı günü saat 00.00’da TRT 1 ekranlarında olacak. Gecenin son TRT 1 yayını, saat 06.00’daki Ürdün-Cezayir maçıyla gerçekleştirilecek.