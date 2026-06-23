Son Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı: AK Parti ve CHP’nin Oy Oranı Kaç, Birinci Parti Hangisi?

AK Parti oy oranı kaç, birinci parti mi?

CHP'de yaşanan son gelişmeler ve seçim anketlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Şen, "CHP adasında olan şeyler ada sakinlerini ilgilendirir. Bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakıyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin 2024 Aralık'tan bu yana birinci parti olduğunu belirten Şen, partisinin 6-7 aylık bir ikinci parti konumu olduğunu, onun da 2024 Ekim'de düzlendiğini söyledi.