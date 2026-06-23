Son Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı: AK Parti ve CHP’nin Oy Oranı Kaç, Birinci Parti Hangisi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin yaptırdığı son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaşarak güncel oy oranlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Şen, AK Parti'nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana anketlerde birinci parti konumunu sürdürdüğünü belirtti. Peki AK Parti oy oranı yüzde kaç? CHP’nin oy oranı ne durumda? İşte son seçim anket sonuçlarına ilişkin detaylar.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Basın Federasyonunda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programı kapsamında, basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yapılan son seçim anketlerinin sonuçlarını açıkladı. İşte son anket sonuçları AK Parti ve CHP’nin oy oranları.
AK Parti oy oranı kaç, birinci parti mi?
CHP'de yaşanan son gelişmeler ve seçim anketlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Şen, "CHP adasında olan şeyler ada sakinlerini ilgilendirir. Bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakıyoruz." diye konuştu.
AK Parti'nin 2024 Aralık'tan bu yana birinci parti olduğunu belirten Şen, partisinin 6-7 aylık bir ikinci parti konumu olduğunu, onun da 2024 Ekim'de düzlendiğini söyledi.
AK Parti’nin Oy Oranı Kaç, Birinci Parti Hangisi?
Geçen hafta yaptıkları araştırma sonuçlarına işaret eden Şen, "Geçen hafta yaptığımız çalışma net gösteriyor, bu hafta tekrar yapıyoruz, muhtemelen onu teyit edecektir ki biz 37, 38 gibi görünüyoruz." bilgisini paylaştı.
AK Parti'nin 2024'ün ekimden beri yükselişte olduğunu ifade eden Şen, "Bu bizim için şaşırtıcı bir şey değil. Zaten biz 40'lar 50'ler almış bir partiyiz. Daha da iyi olması için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Mustafa Şen, AK Parti'yi takip eden ikinci partinin oy oranının 26-27, bir sonraki partinin 9 ile 10 arasında, sonraki partinin ise 8 ile 9 arasında olduğunu dile getirdi. Şen, "Bazılarının kendilerini aç tavuk gibi tahıl ambarında gördüklerini net söyleyebilirim." diye konuştu.