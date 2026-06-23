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İŞKUR iş ilanları: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-Şube açık iş ilanları yayımlandı! Binlerce personel alımı var

İŞKUR iş ilanları: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-Şube açık iş ilanları yayımlandı! Binlerce personel alımı var

11:5923/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan güncel iş ilanları kapsamında, Türkiye genelinde farklı sektör ve meslek gruplarında binlerce personel alımı yapılıyor. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR’un açık iş ilanları sistemi üzerinden şehir, meslek, eğitim durumu ve çalışma koşulları gibi kriterleri belirleyerek kendilerine en uygun iş fırsatlarını kolayca inceleyebiliyor. İşte güncel İŞKUR e-Şube açık iş ilanları.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamın korunması ve artırılması amacıyla Türkiye genelinde binlerce vatandaşa iş kapısı açmaya devam ediyor. Güncel İŞKUR iş ilanları sayesinde farklı sektör ve meslek gruplarından her eğitime uygun çok sayıda pozisyona ulaşmak mümkün oluyor. Aktif olarak personel arayan firmaların sisteme girdiği İŞKUR açık iş ilanları, iş arayanların kendi kriterlerine en uygun işi bulmalarını kolaylaştırıyor. Vatandaşlar, "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)/İş İlanları ve Başvuru" kanalları üzerinden güvenilir istihdam olanaklarına doğrudan erişebiliyor. İşte İŞKUR iş başvurusu e-şube güncel iş ilanları.

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