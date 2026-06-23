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Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

10:1223/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
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Adalet Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile icra dairelerinde istihdam edilecek personel için 7 Haziran’da başlayan başvurular, 22 Haziran'da tamamlandı. Başvuru işlemleri Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirildi. Adayların merakla beklediği personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz netlik kazanmadı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte başvuru süreci ve sonuç takvimine ilişkin ayrıntılar.

Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere ilan edilen büyük istihdam hamlesinde başvuru sürecinin sonuna gelinmesiyle birlikte, on binlerce adayın heyecanlı bekleyişi başladı. Merkez ve taşra teşkilatını güçlendirmek amacıyla; adliyeler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) ile icra dairelerinde görevlendirilecek 15 bin personel alımı için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden müracaatlarını tamamlayan vatandaşlar, gözlerini sonuç açıklama takvimine çevirdi. Zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi ve mübaşir gibi kritik kadrolarda görev almak isteyen adaylar için "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı başvurusu bitti mi?

İstihdam sürecine katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci oldukça kolaylaştırıldı. Bakan Gürlek’in açıklamalarına göre, başvurular 7 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 22 Haziran 2026 tarihine kadar devam etti. Adaylar, işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden veya Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla başvurularını yaptı.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları için henüz bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz. Bakanlık pgm.adalet.gov.tr ve cte.adalet.gov.tr adreslerinden gelecek resmi duyurulara kilitlenen adaylar için komisyonların evrak inceleme süreci devam ederken; özellikle uygulamalı sınav aşamasına geçecek olan katip adayları, mülakat yerleri ve isim listelerinin ilan edileceği tarihi sabırsızlıkla bekliyor.


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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Kadro - Kontenjan ve Branş Dağılımı 2026

Alım yapılacak kadrolar arasında en yüksek sayı zabıt katibi ve infaz koruma memuru pozisyonlarında olacak. İşte öne çıkan kadro dağılımı:

8 Bin adliye personeli,

6 Bin 100 cezaevi personeli

900 İcra katibi alınacak.

Zabıt Katibi: 5.259

İnfaz Koruma Memuru: 4.508

Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci): 1.300

Mübaşir: 1.041

İcra Katibi: 900

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524

Psikolog: 410

Teknisyen ve Tekniker: 322

Büro Personeli: 316

Hemşire: 286

Sosyal Çalışmacı: 90

Bu ana kadroların dışında kalan yaklaşık 1.000 kişilik kontenjan ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer yardımcı idari sınıflardaki 44 farklı unvan arasında paylaştırılacak.

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