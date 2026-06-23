Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme 2026 takvimi: İl içi ve il dışı tayin başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı yaz tatili dönemine ilişkin mazerete bağlı yer değiştirme takvimini ve başvuru kılavuzunu yayımladı. Böylece öğretmenlerin il içi ve iller arası mazeret grubu tayin başvurularına ilişkin tarihler netleşti. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre başvuru ve atama süreci temmuz ayında başlayacak, ağustos ayında ise tamamlanacak. İller arasında mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler ise 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında tercih başvurularını yapabilecek. Belirlenen resmî takvim şu şekilde:
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusunu yayımladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretler kapsamında yapılacak başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Yayımlanan takvime göre başvurular 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, mazerete bağlı yer değiştirme atamaları ise 11 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. İşte öğretmenlerin il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuru takviminin detayları.
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Öğretmenler, birinci aşamada 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında mazeretlerini belgeleriyle birlikte sisteme yükleyerek ön başvuruda bulunacak. Ön başvurusu onaylanan öğretmenlerden il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği talebinde bulunanlar, 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercih başvurusu yapabilecek. Bu kapsamdaki atamalar 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
1. Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.
2. Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır. İkinci aşamada öğretmenler mazereti nedeniyle birinci aşamada yer değiştirmek üzere seçtiği ilçenin dâhil olduğu ilçe grubundaki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
3. İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri ilçenin dâhil olduğu ilçe grubunda yer alan, alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecektir. (Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları, müzik ilkokulları, müzik ortaokulları, spor ortaokulları, ölçme değerlendirme merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, Bakanlık merkez teşkilatına doğrudan bağlı eğitim kurumlarının tamamı ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alanları, spor liselerinin beden eğitimi alanı, eğitim kurumlarının sıra kaydı bulunan alanları ve halk eğitim merkezlerinin bazı alanları hariç olmak üzere)
4. İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilçenin dâhil olduğu ilçe grubunda tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.
5. Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN
ÖĞRETMENLERİN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İller arasında mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler ise 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamdaki atamalar 11 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.
MEB kadrolarında görev yapan öğretmenler bu Duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananlar 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde başvuruda bulunabileceklerdir.
Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan ön başvurunun son günü 24 Temmuz 2026 tarihine kadar öğretmen kadrosunda göreve başlamaları halinde bu bölümün 1’inci maddesinde yer alan şartı sağlamak kaydıyla başvuru yapabilecektir. Başvurular Yer Değiştirme Takvimi doğrultusunda Ön Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacaktır. İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri ilde alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumları listesinebaşvuru sistemi üzerinden erişilebilecektir.
YAZ TATİLİ ÖĞRETMENLERİN İL DIŞI MAZERETE BAĞLI YER
DEĞİŞTİRME ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN