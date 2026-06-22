Az önce deprem mi oldu? Son dakika Antalya'da deprem kaç büyüklüğünde oldu? 22 Haziran Kandilli AFAD son depremler

Son dakika deprem haberi AFAD tarafından resmi olarak açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Antalya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Antalya ve çevre bölgelerde yaşayan birçok kişi ise az önce deprem mi oldu, son dakika deprem nerede meydana geldi sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan 22 Haziran 2026 son depremlerin listesi ve Antalya'da meydana gelen depremin tüm detayları.
AFAD sosyal medyadan duyurdu. Antalya Kaş açıklarında saat 22.28 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Az önce deprem mi oldu, nerede meydana geldi ve kaç büyüklüğünde?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son dakika deprem bilgilerine göre, Antalya açıklarında saat 22.28'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 14 kilometre altında gerçekleşirken, çevre bölgelerden de hafif şekilde hissedildi.
1. 2. 3. Derece ve en az riskli deprem bölgeleri
Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
En az riskli bölgeler; Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.
Türkiye diri fay haritası 2026
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık, Bilimsel Etkinlikler Haftası ve MTA Genel Müdürlüğü 91. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında, "Türkiye Diri Fay Haritası-2026"nın tanıtım programındaki konuşmasında, yeni harita sürümünün kamuoyuyla paylaşılmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.
AA'da yer alan habere göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla 1935'te kurulan ve bugün 91 yaşında olan MTA'nın stratejik değerinin giderek arttığını dile getiren Yanık, "Gazi Mustafa Kemal'in kurumumuzun kuruluşunu müjdelerken ifade ettiği 'Memleketin henüz meçhul bulunan diğer servetlerinin jeolojik bakımdan birer birer tetkik vazifesini Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'ne verdik. Çalışacaklardır. Mesut sürprizler temenni ediyoruz.' sözü, 91 yıldır bizlere sadece bir görev tanımı değil, o 'mutlu sürprizleri' arama heyecanını ve tükenmeyen bir keşif azmini miras bırakmıştır." diye konuştu.
MTA Genel Müdürü Yanık: Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık, MTA'nın ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağladığı veri birikimi desteğiyle Türkiye Diri Fay Haritası'nın 13 yıl sonra güncellendiğini bildirdi. Yanık, "2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi" dedi