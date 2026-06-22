15 Temmuz resmî tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz 2026’da okullar, bankalar ve devlet daireleri açık mı?

15 Temmuz resmî tatil mi, hangi güne denk geliyor ve bankalar açık mı? Bir çok kişi tarafından merak edilen konuların başında geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2026 yılında çarşamba günü idrak edilecek. Türkiye genelinde resmî tatil kapsamında bulunan 15 Temmuz’da bankalar, kamu kurumları ve resmî daireler kapalı olacak. Vatandaşların merak ettiği 15 Temmuz tatil takvimi, bankaların çalışma durumu ve kamu hizmetlerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

1 /5 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2026 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Resmî tatil kapsamında kamu kurumları, resmî daireler ve bankalar kapalı olacak.

2 /5 15 Temmuz 2026’da hangi güne denk geliyor?

“15 Temmuz resmî tatil mi?” sorusu, Demokrasi ve Millî Birlik Günü öncesinde yeniden gündeme geldi. Türkiye genelinde resmî tatil olarak kabul edilen 15 Temmuz, 2026 yılında çarşamba gününe denk geliyor.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla anılan Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2017 yılından bu yana resmî tatil kapsamında bulunuyor.

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4 /5 15 Temmuz resmî tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye’de resmî tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle kamu kurumları ve resmî daireler 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hizmet vermeyecek.

15 Temmuz 2026 için öne çıkan bilgiler Tarih: 15 Temmuz 2026 Gün: Çarşamba Tatil durumu: Resmî tatil Kamu kurumları: Kapalı Bankalar: Kapalı