X çöktü mü? Twitter’da akış yenileme hatası düzeldi mi? 22 Haziran X erişim problemi son durum

X’te erişim sorunu yaşandı





Twitter erişim sorunu, 22 Haziran Pazartesi günü sosyal medya platformu X’in kullanıcılarını etkiledi. Kullanıcılar, platformun internet sitesi ve uygulamasında ana sayfanın yüklenmediğini, gönderilerin görüntülenemediğini ve akışın yenilenemediğini bildirdi.





Erişim problemlerinin ardından “Twitter çöktü mü?” ve “X neden açılmıyor?” sorularına yönelik aramalar arttı. Kesintinin nedeni ve hangi bölgeleri kapsadığına ilişkin ise henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.