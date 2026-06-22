X çöktü mü? Twitter’da akış yenileme hatası düzeldi mi? 22 Haziran X erişim problemi son durum

Twitter erişim sorunu, 22 Haziran Pazartesi günü X kullanıcılarının ana sayfayı yenileyememesi ve gönderileri görüntüleyememesi üzerine gündeme geldi. “Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor?” soruları araştırılırken Downdetector verilerinde erişim bildirimlerinin arttığı görüldü; saat 18.15 itibarıyla sorun büyük ölçüde giderilse de bazı kullanıcılar kesintinin devam ettiğini belirtti.
X’te 22 Haziran Pazartesi günü ana sayfanın açılmaması ve gönderilerin yüklenmemesi gibi erişim sorunları yaşandı. Saat 18.15 itibarıyla problemin büyük ölçüde giderildiği görülürken bazı kullanıcılar kesintinin devam ettiğini bildirdi.
X’te erişim sorunu yaşandı
Twitter erişim sorunu, 22 Haziran Pazartesi günü sosyal medya platformu X’in kullanıcılarını etkiledi. Kullanıcılar, platformun internet sitesi ve uygulamasında ana sayfanın yüklenmediğini, gönderilerin görüntülenemediğini ve akışın yenilenemediğini bildirdi.
Erişim problemlerinin ardından “Twitter çöktü mü?” ve “X neden açılmıyor?” sorularına yönelik aramalar arttı. Kesintinin nedeni ve hangi bölgeleri kapsadığına ilişkin ise henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.
Downdetector raporlarında artış görüldü
Çevrim içi hizmetlerde yaşanan kesintilere ilişkin kullanıcı bildirimlerini takip eden Downdetector’da, saat 17.10 itibarıyla X’e yönelik sorun raporlarında artış gözlemlendi.
Kullanıcıların bildirdiği başlıca problemler şöyle sıralandı:
Ana sayfanın yüklenmemesi
Gönderilerin görüntülenememesi
Akışın yenilenememesi
Platforma erişimde gecikme yaşanması
Kullanıcı raporları, erişim problemlerinin birden fazla ülkede hissedildiğine işaret etti. Ancak sorunun küresel çapta mı yaşandığı yoksa belirli bölgelerde mi yoğunlaştığı netleşmedi.
X’ten resmi açıklama yapılmadı
X yönetimi, kesintinin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yayımlamadı. Şirketin geliştiricilere yönelik sistem durumu sayfasında ise hizmetlerin normal şekilde çalıştığı bilgisi yer aldı.
Platformun durum sayfasında herhangi bir arıza görünmemesine rağmen kullanıcılar bir süre boyunca erişim ve akış yenileme sorunları yaşadıklarını aktardı.
X düzeldi mi?
Saat 18.15 itibarıyla X’teki erişim sorununun büyük ölçüde giderildiği görüldü. Bununla birlikte bazı kullanıcılar, ana sayfanın veya gönderilerin yüklenmesinde yaşanan problemlerin devam ettiğini bildirdi.
Kesintinin teknik nedeni konusunda X tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.