TOKİ 20 bin kurasız konut satışı devam eden iller hangileri? TOKİ'nin 64 ilde açık satış konut kampanyasında son durum!

TOKİ’nin 64 ilde 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyasına başvurular devam ediyor. İkametgâh şartı aranmayan kampanyada vatandaşlar, konutların hangi illerde tükendiğini, hangi projelerde satışların sürdüğünü ve kaç konutun hâlen alıcı beklediğini araştırıyor. TOKİ, yoğun ilgi gören kampanya kapsamında satışların tamamlandığı ve başvuruların devam ettiği projeleri kamuoyuyla paylaştı. İşte o bölgeler.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyasında başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. İkametgah ve gelir şartı aranmaksızın, "ilk gelen alır" prensibiyle yürütülen bu tarihi kampanyada, ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş banka şubelerine akın ediyor. Sürecin başlamasıyla birlikte özellikle yoğun talep gören bazı il ve ilçelerdeki konutların tamamı kısa sürede tükenirken, aralarında Ankara, Bursa, Hatay ve Konya gibi yüksek kontenjanlı merkezlerin de yer aldığı birçok projede satışlar hız kesmeden sürüyor. Hangi bölgelerde kontenjanların tamamen kapandığı, hangi projelerde fırsatların devam ettiği ve kaç konutun halen alıcı beklediği gibi güncel durum bilgileri, TOKİ'nin anlık olarak güncellenen ilan tabloları üzerinden vatandaşlar tarafından anbean yakından takip ediliyor.
TOKİ kurasız konut satışı başvurusu ne zaman bitecek?
Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları "başvuru önceliği" esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
TOKİ 20 bin kurasız açık satış başvuru şartları nedir?
Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip, peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek. Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek.
TOKİ kurasız açık satış konut fiyatları ne kadar?
Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak.
Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkanı kadar sunulacak.