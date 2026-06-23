TOKİ 20 bin kurasız konut satışı devam eden iller hangileri? TOKİ'nin 64 ilde açık satış konut kampanyasında son durum!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyasında başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. İkametgah ve gelir şartı aranmaksızın, "ilk gelen alır" prensibiyle yürütülen bu tarihi kampanyada, ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş banka şubelerine akın ediyor. Sürecin başlamasıyla birlikte özellikle yoğun talep gören bazı il ve ilçelerdeki konutların tamamı kısa sürede tükenirken, aralarında Ankara, Bursa, Hatay ve Konya gibi yüksek kontenjanlı merkezlerin de yer aldığı birçok projede satışlar hız kesmeden sürüyor. Hangi bölgelerde kontenjanların tamamen kapandığı, hangi projelerde fırsatların devam ettiği ve kaç konutun halen alıcı beklediği gibi güncel durum bilgileri, TOKİ'nin anlık olarak güncellenen ilan tabloları üzerinden vatandaşlar tarafından anbean yakından takip ediliyor.