KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim takvimi

2026 KPSS başvuru ücreti açıklandı mı?





2026 KPSS Lisans başvuru ücretleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için uygulanacak ücretlerin başvuru kılavuzuyla birlikte duyurulması bekleniyor.





2025 yılında Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 570 lira, Alan Bilgisi sınavlarının her bir oturumu için ise 350 lira ücret alınmıştı. Ancak önceki yıl uygulanan ücretler, 2026 yılında da aynı tutarların geçerli olacağı anlamına gelmiyor.





Adayların sınav ücretlerini, ödeme tarihlerini ve başvuru koşullarını 2026 KPSS Başvuru Kılavuzu üzerinden kontrol etmesi önem taşıyor.