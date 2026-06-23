2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması henüz tamamlanmamış olmasına rağmen bazı takımlar son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. İlk iki karşılaşmasını da kazanan Meksika, 6 puana ulaşarak eleme turuna adını yazdıran ilk takım oldu. ABD, Fransa ve Almanya da son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanan ekipler arasında yer aldı. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar ile en başarılı üçüncüler eleme aşamasına yükselecek. Futbolseverler ise son 32 turu karşılaşmalarının oynanacağı tarihleri merakla bekliyor. Peki Dünya Kupası son 32 turu ne zaman başlıyor? İşte eleme maç tarihleri

1 /5 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması tüm heyecanıyla devam ederken, eleme turlarına yükselmeyi garantileyen takımlar da belli olmaya başladı. Turnuvada şu ana kadar Meksika, ABD ve Almanya son 32 turuna adını yazdırırken, diğer takımların durumu grup maçlarının tamamlanmasıyla netleşecek. İşte Dünya Kupası eleme maç tarihleri.

2 /5 DÜNYA KUPASI SON 32 TURU MAÇLARI NE ZAMAN? 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları 28 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. 28 Haziran Pazar Maç 73: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi (Los Angeles Stadı, TSİ 22.00) 29 Haziran Pazartesi Maç 76: C Grubu lideri - F Grubu ikincisi (Houston Stadı, TSİ 20.00) Maç 74: E Grubu lideri - A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü (Boston Stadı, TSİ 23.30) 30 Haziran Salı Maç 75: F Grubu lideri - C Grubu ikincisi (Monterrey Stadı, TSİ 04.00) Maç 78: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi (Dallas Stadı, TSİ 20.00)

3 /5 1 Temmuz Çarşamba Maç 77: I Grubu lideri - C/D/F/G/H Grubu üçüncüsü (New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00) Maç 79: A Grubu lideri - C/E/F/H/I Grubu üçüncüsü (Mexico City Stadı, TSİ 04.00) Maç 80: L Grubu lideri - E/H/I/J/K Grubu üçüncüsü (Atlanta Stadı, TSİ 19.00) Maç 82: G Grubu lideri - A/E/H/I/J Grubu üçüncüsü (Seattle Stadı, TSİ 23.00) 2 Temmuz Perşembe Maç 81: D Grubu lideri - B/E/F/I/J Grubu üçüncüsü (San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00) Maç 84: H Grubu lideri - J Grubu ikincisi (Los Angeles Stadı, TSİ 22.00)

4 /5 3 Temmuz Cuma Maç 83: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi (Toronto Stadı, TSİ 02.00) Maç 85: B Grubu lideri - E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü (BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00) Maç 88: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi (Dallas Stadı, TSİ 21.00) 4 Temmuz Cumartesi Maç 86: J Grubu lideri - H Grubu ikincisi (Miami Stadı, TSİ 01.00) Maç 87: K Grubu lideri - D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü (Kansas City Stadı, TSİ 04.30) Son 32 turu karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından turnuvada çeyrek final yolculuğu başlayacak.