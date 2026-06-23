2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması henüz tamamlanmamış olmasına rağmen bazı takımlar son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. İlk iki karşılaşmasını da kazanan Meksika, 6 puana ulaşarak eleme turuna adını yazdıran ilk takım oldu. ABD, Fransa ve Almanya da son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanan ekipler arasında yer aldı. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar ile en başarılı üçüncüler eleme aşamasına yükselecek. Futbolseverler ise son 32 turu karşılaşmalarının oynanacağı tarihleri merakla bekliyor. Peki Dünya Kupası son 32 turu ne zaman başlıyor? İşte eleme maç tarihleri
2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması tüm heyecanıyla devam ederken, eleme turlarına yükselmeyi garantileyen takımlar da belli olmaya başladı. Turnuvada şu ana kadar Meksika, ABD ve Almanya son 32 turuna adını yazdırırken, diğer takımların durumu grup maçlarının tamamlanmasıyla netleşecek. İşte Dünya Kupası eleme maç tarihleri.
DÜNYA KUPASI SON 32 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları 28 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.
28 Haziran Pazar
Maç 73: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi (Los Angeles Stadı, TSİ 22.00)
29 Haziran Pazartesi
Maç 76: C Grubu lideri - F Grubu ikincisi (Houston Stadı, TSİ 20.00)
Maç 74: E Grubu lideri - A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü (Boston Stadı, TSİ 23.30)
30 Haziran Salı
Maç 75: F Grubu lideri - C Grubu ikincisi (Monterrey Stadı, TSİ 04.00)
Maç 78: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi (Dallas Stadı, TSİ 20.00)
1 Temmuz Çarşamba
Maç 77: I Grubu lideri - C/D/F/G/H Grubu üçüncüsü (New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00)
Maç 79: A Grubu lideri - C/E/F/H/I Grubu üçüncüsü (Mexico City Stadı, TSİ 04.00)
Maç 80: L Grubu lideri - E/H/I/J/K Grubu üçüncüsü (Atlanta Stadı, TSİ 19.00)
Maç 82: G Grubu lideri - A/E/H/I/J Grubu üçüncüsü (Seattle Stadı, TSİ 23.00)
2 Temmuz Perşembe
Maç 81: D Grubu lideri - B/E/F/I/J Grubu üçüncüsü (San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00)
Maç 84: H Grubu lideri - J Grubu ikincisi (Los Angeles Stadı, TSİ 22.00)
3 Temmuz Cuma
Maç 83: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi (Toronto Stadı, TSİ 02.00)
Maç 85: B Grubu lideri - E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü (BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00)
Maç 88: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi (Dallas Stadı, TSİ 21.00)
4 Temmuz Cumartesi
Maç 86: J Grubu lideri - H Grubu ikincisi (Miami Stadı, TSİ 01.00)
Maç 87: K Grubu lideri - D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü (Kansas City Stadı, TSİ 04.30)
Son 32 turu karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından turnuvada çeyrek final yolculuğu başlayacak.
DÜNYA KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Son 32 turunu geçen takımların mücadele edeceği son 16 turu karşılaşmaları 4 Temmuz ile 7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.
4 Temmuz Cumartesi
Maç 90: Maç 73 Galibi - Maç 75 Galibi (Houston Stadı, TSİ 20.00)
5 Temmuz Pazar
Maç 89: Maç 74 Galibi - Maç 77 Galibi (Philadelphia Stadı, TSİ 00.00)
Maç 91: Maç 76 Galibi - Maç 78 Galibi (New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00)
6 Temmuz Pazartesi
Maç 92: Maç 79 Galibi - Maç 80 Galibi (Mexico City Stadı, TSİ 03.00)
Maç 93: Maç 83 Galibi - Maç 84 Galibi (Dallas Stadı, TSİ 22.00)
7 Temmuz Salı
Maç 94: Maç 81 Galibi - Maç 82 Galibi (Seattle Stadı, TSİ 03.00)
Maç 95: Maç 86 Galibi - Maç 88 Galibi (Atlanta Stadı, TSİ 19.00)
Maç 96: Maç 85 Galibi - Maç 87 Galibi (BC Place Vancouver Stadı, TSİ 23.00).