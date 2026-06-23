Altın fiyatları tepetaklak! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü? 23 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler ve jeopolitik risklerdeki değişim altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olmaya devam ediyor. Özellikle ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesine yönelik atılan adımlar yatırımcıların odağında yer alırken, haftanın ikinci işlem gününde altın almak ya da birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar güncel rakamları araştırıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum merak edilirken, gözler 23 Haziran 2026 Salı günü açıklanan güncel verilere çevrildi.

1 /6 Altın piyasasında hareketli seyir sürerken, küresel gelişmeler fiyatlar üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. ABD-İran hattında gelen olumlu mesajlar ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekerken, düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte vatandaşlar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını bugün kaç liradan işlem görüyor? İşte 23 Haziran altın piyasasında son tablo.

2 /6 İşte 23 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları. GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI Gram altın alış: 6.175,35 Gram altın satış: 6.176,24

3 /6 ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI Çeyrek altın alış: 10.148,00 Çeyrek altın satış: 10.273,00

4 /6 ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI Ons altın alış: 4.118,89 Ons altın satış: 4.119,47

5 /6 YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI Yarım altın alış: 20.238,00 Yarım altın satış: 20.462,00