2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. J Grubu’nda Arjantin, Avusturya’yı 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna yükselirken, G Grubu’nun ikinci maçında Mısır, Yeni Zelanda’yı 3-1 yenerek kritik bir galibiyet elde etti. H Grubu mücadelesinde ise Uruguay ile Yeşil Burun Adaları sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Turnuvanın şampiyonluk adayları arasında gösterilen Fransa da Irak karşısında galibiyet arayacak. İşte 23 Haziran’da Dünya Kupası’nda oynanacak karşılaşmalar ve bu akşamki maç programı.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup maçlarının heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın J Grubu'nda Arjantin, Avusturya’yı 2-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükselirken, G Grubu'ndaki ikinci maçında Mısır, Yeni Zelanda'yı 3-1'lik skorla geçmeyi başardı. H Grubu'nun çekişmeli mücadelesinde ise Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Gözlerin çevrildiği turnuvanın favorilerinden Fransa ise I Grubu'nda Irak ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği 23 Haziran programında ayrıca Norveç - Senegal ve Ürdün - Cezayir maçları sahne alırken; günün ilerleyen saatlerinde Portekiz - Özbekistan ve İngiltere - Gana karşılaşmalarıyla Dünya Kupası'ndaki futbol şöleni hız kesmeden sürecek.
Bugün hangi maçlar var? 23 Haziran Salı Dünya Kupası’nda kimin maçı oynanacak?
00:00 Fransa 3-0 Irak FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
03:00 Norveç 3-2 Senegal FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
06:00 Ürdün 1-2 Cezayir FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
20:00 Portekiz - Özbekistan FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
23:00 İngiltere - Gana FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
Yarın kimin maçı var? 24 Haziran Çarşamba Dünya Kupası maçları
02:00 Panama - Hırvatistan FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
05:00 Kolombiya - Demokratik Kongo FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
22:00 Bosna Hersek - Katar FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
22:00 İsviçre - Kanada FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
Perşembe günü kimin maçı var? 25 Haziran Çarşamba Dünya Kupası maçları
01:00 Fas - Haiti FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
01:00 İskoçya - Brezilya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
04:00 Çekya - Meksika FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
04:00 Güney Afrika - Güney Kore FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
23:00 Curaçao - Fildişi Sahili FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
23:00 Ekvador - Almanya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1